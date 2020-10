Bardenitzer übernehmen Gemeinschaftshäuser in Vereinsregie  

Bardenitz

Die Stadt Treuenbrietzen trennt sich von immer mehr Gemeinschaftshäusern in den Ortsteilen. Das ist eine Konsequenz aus der jüngsten Ablehnung des Haushaltsplanes für die finanzielle angeschlagene Kommune. Sie stellt deshalb auf Forderung der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung auch die diversen Dorfgemeinschaftshäuser erneut auf den Prüfstand.

Stadt bleibt Besitzerin der Immobilien

„Das ist ja schon länger ein Thema für uns“, sagt Michael Knape (parteilos), der Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen. Sie hat in den zurückliegenden Jahren unter anderem bereits Sportanlagen sowie das Heimatmuseum der Stadt in die Regie von Vereinen übergeben, bleibt aber Eigentümerin der Immobilien.

Anzeige

„Der Spareffekt liegt für uns darin, dass wir mit einem fest vereinbarten Zuschuss die Steigerungen von Betriebskosten abwenden können und Verwaltungsaufwand sparen“, erklärt der Verwaltungschef. „Die Summen sind sicher nicht enorm, aber Kleinvieh macht eben auch Mist“, so Knape.

Der Sportsaal in Bardenitz, den nun der Sportverein übernehmen will, wird auch für den Fasching alljährlich stark genutzt. Quelle: Johanna Apel

Dieses Jahr nun läuft die Übertragung des Gemeinschaftshauses mit Sportsaal an der Ortsgrenze zu Pechüle in Bardenitz. Das von Billardsportlern sowie Kleintierzüchtern und Fastnachtsverein genutzte Domizil soll demnächst in die Hände des örtlichen Sportvereins übergehen. Bereits erfolgt ist dieser Schritt für das große Dorfgemeinschaftshaus im Zentrum von Bardenitz. Dort führt der Bardenitzer Hausbodenverein seit Monaten schon Regie.

Heimatmuseum im Dachgeschoss

„Wir wollten einfach verhindern, dass dieses Gebäude womöglich nicht mehr öffentlich nutzbar sein könnte, wenn sich die Stadt davon trennen würde“, sagt Edith Rettschlag, die Chefin des Vereins. Er organisiert neben dem Heimatmuseum im Dachgeschoss des Hausbodens auch den Betrieb des neu aufgebauten Backofens. Zudem veranstaltet er zum Beispiel jährlich – abgesehen von der Corona-Pause derzeit – ein Pilzfestival und Kaffeenachmittage für die Dorfgemeinschaft und viele Gäste.

Bei der Diskussion zu den Dorfgemeinschaftshäusern sei für Bardenitz immer wieder auch die Nähe zu dem gleich gegenüber neu etablierten Gerätehaus der Feuerwehr erwähnt worden, das ja auch öffentlich nutzbar wäre. „Wir jedoch haben uns mit dem Ortsbeirat geeinigt, dass dessen Sitzungen weiter im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden. Auch die Kita hat Vorrang bei Vermietung“, sagt Edith Rettschlag (BIV), die als Stadtverordnete auch an den Klausurtagungen zur Haushaltsproblematik teilgenommen hat.

Ranger als wichtige Mieter

Für Einnahmen zum Betrieb des Gemeinschaftshauses sorgt auch ein Stützpunkt des Naturparks Nuthe-Nieplitz. Für das Büro und einen Lagerraum der Ranger fließt eine Miete nun an den Verein. „Das ist wenigstens eine verlässliche Basis“, sagt Edith Rettschlag. „Ansonsten müssen wir als Verein mit 44 Mitgliedern schon sehen, wie wir die Betriebskosten aufbringen.“ Der durch die Corona-Pandemie bedingte Wegfall der Veranstaltungen des Vereins, lasse viele wichtige Einnahmen ausfallen.

Weitere Vereine haben Interesse

In der Stadt Treuenbrietzen gibt es ähnliche Bestrebungen zur Übernahme von Dorfgemeinschaftshäusern aktuell zudem in den Ortsteilen Brachwitz und Lühsdorf. Auch dort wollen Akteure verhindern, dass diese Gebäude womöglich nicht mehr für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen könnten.

Lesen Sie mehr auch hier:

Von Thomas Wachs