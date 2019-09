Bardenitz

Nach dem erneut trockenen Sommer kam der Regen gerade noch rechtzeitig. Einer guten Pilzsaison in diesem Herbst stehe aktuell nichts mehr im Wege. „Wir können durchaus noch mit einer Pilzschwemme rechnen“, sagt Experte Ewald Gerhardt aus Berlin am Sonntag beim Pilzfestival in Bardenitz.