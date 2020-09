Baum pflanzen zur Tag der Deutschen Einheit: Tipps vom Gärtner aus Marzahna

Marzahna

In kurzer Zeit auf den Punkt kommen. „Das war gar nicht so einfach“, stellte Gärtnermeister Jörn Martin fest. Denn bei Bäumen gerät er leicht ins Schwärmen. „Einer meiner Lieblingsbäume ist die Felsenbirne. Schöne Blüte, leckere Früchte und ein sehr robuster Baum“, erzählt der 50-Jährige. Doch auch Platanen stehen bei ihm hoch im Kurs. Doch alles muss stimmen, damit ein Baum auf dem märkischen Sandboden gedeiht.

Und weil Bäume nicht nur sein Geschäft sind, sondern eine Herzensangelegenheit, war er sofort dabei, als ihn sein Freund und Vorsitzender des Landesverbandes Bund deutscher Baumschulen in Brandenburg Jörg Schneider für das Projekt „#Einheitsbuddeln“ um Unterstützung bat. Startschuss für die Aktion fiel zuerst 2019 in Schleswig-Holstein. Der Aufruf soll möglichst viele Menschen dazu bewegen, am Tag der Deutschen Einheit einen Baum zu Pflanzen.

Anzeige

Zur Galerie Wo die Bäume wachsen lernen

„Das war schon ganz cool“, erinnert sich Martin an den sechsstündigen Dreh, der unter anderem in der Baumschule, aber auch im eigenen Garten in Blönsdorf stattfand. Mit Spaten, Sand zwischen den Fingern und Fachwissen geben beide ihre Expertise im kurzweiligen Dialog im Videoformat an Interessierte weiter.

Weitere MAZ+ Artikel

Welcher Baum ist Trend? Und was will ich überhaupt in meinem Garten pflanzen? Das treibt viele Kunden beim Baumschulenbesuch um. „Nicht nur Baumform, sondern Platz den ich zur Verfügung habe ist entscheidend“, erklärt Martin zum Beispiel in einer der Videosequenzen, die es auf Facebook auf den Seiten von Gärtner in Berlin & Brandenburg zu sehen gibt.

Aktion #Einheitsbuddeln Das #Einheitsbuddeln ist eine noch junge Tradition, die 2019 in Schleswig-Holstein anlässlich des bundesweiten Feiertages begründet wurde. Die Idee dahinter ist, jeden Tag zum Tag der Deutschen Einheit Bäume zu pflanzen. Die Vision: umso mehr Menschen sich daran beteiligen, umso größer ist die Chance, dass bundesweit In diesem Jahr richtet das Land Brandenburg den Tag der Deutschen Einheit aus und beteiligt sich an dieser Idee. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Brandenburg ein waldreiches Bundesland ist. Mehr zum Thema unter www.tag-der-deutschen-einheit.de/einheitsbuddeln oder www.gartenbau-bb.de

Insgesamt 25 Videos von der Auswahl des richtigen Baumes, über die Pflanzung und Besonderheiten des Bodens bis zur anschließenden Pflege sind in etwa einminütige Clips verpackt worden. Bis zum 3. Oktober sollen alle online bei Facebook verfügbar sein.

Richtig pflanzen will gelernt sein

Die Experten-Tipps, die auf das bundesweite Projekt „#Einheitsbuddeln“ aufmerksam machen, ist für die Gärtnermeister auch ein Stück Aufklärungsarbeit, damit das Projekt Baum pflanzen dem Laien gelingt. „Es ist schon wichtig, dass man sich mit der Art und Weise des Pflanzens auseinander setzt, um lange etwas vom Baum zu haben“, so Martin. Und wenn sein Einsatz noch etwas dazu beitragen kann, dass die Welt noch ein bisschen grüner wird, dann umso besser.

Bäume und Pflanzen auf dem Gelände in Marzahna bekommen derweil die optimale Versorgung. Die Wellnessbehandlung bleibt aber aus gutem Grund aus. „So haben wir gute Chancen, dass die Bäume auch an schwierigeren Orten zurecht kommen“, sagt Martin. Ahorn, Linde, Eiche und Obstbäume: sie alle wachsen in der Baumschule heran. Im wilden Umfeld, ganz naturbelassen.

Umweltaspekte im Fokus

Aktuell werden auch Bestellungen für die Baumpflanzaktion zum „#Einheitsbuddeln“ für den Versand vorbereitet. Das bedeutet, sie werden in Jute-Säcke eingehüllt und entweder vom neuen Besitzer abgeholt oder mit einer Transporter in der Region ausgefahren. Hier hätte das achtköpfige Team der Baumschule gern noch Unterstützung von einem Auszubildenden gehabt. Bisher blieb die Stelle für den Gärtnerberuf aber unbesetzt.

Klima, Umwelt, Zukunft: Drei Schlagworte von großer Bedeutung, die vor allem auch mit einer intakten Pflanzenwelt in Zusammenhang stehen. So beschäftigen die Dialogpartner in den Videos nicht nur Wurzel und Wasserversorgung, sondern auch der CO2-Ausstoß und andere Umweltaspekte, die mit dem Gedeihen eines Baumes in Zusammenhang stehen. Die fachlichen Ausführungen dazu gibt es in den kommenden Wochen auf Facebook.

#Einheitsbuddeln am 3. Oktober

Übrigens sind die beiden Gärtnermeister nicht einmal in den sozialen Medien aktiv. Aber es hat sich rumgesprochen, dass sie online als Männer ihres Faches zu sehen sind. Und für Martin ist die Reichweite auch nicht wichtig. Die Aktion selbst steht für ihn im Mittelpunkt. Und die findet schließlich offline statt.

„Ist doch eine schöne Sache, zu einem besonderen Anlass einen Baum zu pflanzen“, findet Martin und hofft, das sein Einsatz motiviert und auch andere von der Aktion überzeugt. Auch er wird am 3. Oktober einen Baum pflanzen. Welche Sorte es wird und an welchen Standort, ist noch nicht entschieden. Aber in jedem Fall soll er einen Platz im öffentlichen Bereich bekommen, damit sich alle an ihm erfreuen können.

Von Natalie Preißler