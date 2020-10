Baustart für neues Gebäude der Gesamtschule Treuenbrietzen   

Treuenbrietzen

Wie nach einem Bombenanschlag präsentiert sich das ehemalige Haus II des Gymnasiums „Am Burgwall“ in Treuenbrietzen aktuell. Auf der Rückseite klafft ein riesiges Loch in der Fassade. Wo mal ein Treppenhaus war, fällt der freie Blick direkt in die Flure auf zwei Geschossen. Ein großer Aufkleber des Spielmannszuges, der zuletzt noch seine Übungsräume in dem alten Haus hatte, schwingt an einer Tür im Wind.

Erster Schritt für mehr Platz

Was aussieht wie die Vorbereitungen für einen kompletten Abriss, sind jedoch die ersten Schritte für eine neue Zukunft in der Bildungslandschaft der Stadt Treuenbrietzen. Die zum Schuljahr 2018/19 neu an den Start gegangene Gesamtschule mit Abiturstufe braucht unbedingt mehr Platz. Um ihn zu schaffen, sind nun die ersten Bauarbeiter angerückt.

Das zuletzt lange Jahre für Schulzwecke nicht mehr genutzte Backsteingebäude an der Burgwallstraße wird von ihnen komplett entkernt und modernisiert. An der Rückseite bekommt es zudem einen modernen Anbau.

Für die Gesamtschule an der Burgwallstraße in Treuenbrietzen soll das zuletzt ungenutzte Haus II (li.) des Gymnasiums entkernt und um einen behindertengerechten Anbau erweitert werden. Quelle: Büro Eilers

Für das Projekt investiert die Stadt Treuenbrietzen als Trägerin der Schule insgesamt 3,2 Millionen Euro. „Die Finanzierung steht auf Basis der Kostenschätzung von 2018“, erklärt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) am Freitag gegenüber der MAZ. Er geht angesichts der allgemeinen Preissteigerungen am Baumarkt jedoch inzwischen von Mehrkosten aus. Für deren Deckung müssten och Lösungen gefunden werden.

Finanzierung macht weiter Sorgen

Ohnehin machen die Finanzen für das Schulprojekt nach wie vor Sorgen. Lange hatte die finanziell angeschlagene Kommune darum gerungen, Zuschüsse aus Fördertöpfen zu erhalten oder Kredite aufnehmen zu dürfen.

Inzwischen erhielt die Stadt 1,3 Millionen Euro Fördergeld über das Bildungsministerium des Landes Brandenburg. „Der Rest der aktuellen Bausumme fließt aus dem Fonds für Not leidende Kommunen. „Allerdings nicht als Zuschuss sondern als rückzahlbare Bedarfszuweisung“, erklärt der Verwaltungschef.

Bald mehr als 600 Schüler

Ziel der Investitionen ist es, ab dem Schuljahr 2024, wenn alle Jahrgänge der neuen Gesamtschule komplett sind, mehr als 600 Schülerinnen und Schüler zu unterrichten in den drei Gebäuden auf dem Campus.

Bereits seit Herbst 2019 lag die Baugenehmigung aber kein Geld vor. Quelle: Thomas Wachs

Dazu müsste jetzt parallel auch die Planung zur Sanierung für das Gebäude der früheren Scholl-Grundschule an der Marienkirchstraße beginnen. Das war bereits vom Gymnasium genutzt worden für einige Fachräume. Die Arbeiten dort müssen erfolgen, um neue Auflagen des Brandschutzes zu erfüllen. „Für dieses Projekt müssen wir jetzt noch die Finanzierung organisieren“, erzählt der Bürgermeister. Genutzt werden sollen für das historische Gebäude Möglichkeiten aus der Städtebauförderung.

Zeit für Neues: Die alten Schulräume haben ausgedient. Quelle: Thomas Wachs

An der Burgwallstraße indes, wo nun der Baustart erfolgt ist, wollen die Bauarbeiter möglichst noch dieses Jahr das Kellergeschoss des Neubaus fertigstellen. Nächstes Jahr soll der Rohbau stehen, um zum Schuljahresstart 2022/33 mit dem Komplex fertig zu sein. Danach müsse die Sanierung an der Marienkirchstraße folgen. „Dafür müssen wir jetzt anfangen“, erklärt Bürgermeister Michael Knape.

