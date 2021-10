Berauschter E-Roller-Fahrer in Treuenbrietzen gestoppt

Treuenbrietzen

Ein E-Roller-Fahrer ist in der Nacht zum Donnerstag in Treuenbrietzen aus dem Verkehr gezogen worden. Er wurde gegen 2.30 Uhr in der Berliner Chaussee gestoppt.

Der 22-Jährige war ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Zudem stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Drogenschnelltest bestätigt den Verdacht auf Cannabis. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von René Gaffron