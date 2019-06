Treuenbrietzen

Das nächste Jubiläum des Johanniter-Krankenhauses wird mit einem Besuchertag begangen. Er gilt als Beitrag zum 25. Sabinchenfest, das an diesem Wochenende ausklingt. Genau solange – seit 1. Januar 1994 –sind die Johanniter als Träger dieser Gesundheitseinrichtung etabliert.

Zuvor waren in dem Reigen schon 50 Jahre Rheumatologie zelebriert worden. Nun wird für Sonnabend, 13 bis 17 Uhr in den historischen Innenhof eingeladen.

Buntes Programm am Nachmittag

Die Gäste erwartet dort ein bunter Nachmittag aus thematischen Führungen, Präsentationen der Hundestaffeln der Unfallhilfe (circa 16 Uhr), viele Informationen aus Medizin und Pflege, der Krankenpflegeschule und der Tagesstätte des Johanniter-Gesundheitszentrums für Sozialpsychiatrie. Das geht aus der Ankündigung hervor. Demzufolge können sogar Einblicke in die technischen Abteilungen genommen und „Vom Keller bis zum Dach –geheimnisvolle Orte“ auf dem Gelände entdeckt werden.

Aber auch der Impulsvortrag für den Einstieg ins rauchfreie Leben wird wieder vor Ort gehalten. Die Fachärzte der Lungenklinik unterstützen in der Sache jegliche Prävention.

Einen Schwerpunkt bildet die Vorstellung der laufenden baulichen Aktivitäten,nachdem im Januar bereits das neue Bettenhaus für die Lungenklinik in Betrieb genommen wurde. Eine weitere Einweihung ist für diesen Anlass vorgesehen: der Innenhof am Neubau wird im Beisein von Bürgermeister Michael Knape und den Sabinchenpaaren offiziell eröffnet. In Kooperation mit der Gesamtschule Treuenbrietzen wurde er angelegt. Die Jungen und Mädchen haben ihre Gestaltungsideen dafür entwickelt und gemeinsam mit ihren Lehrern und Krankenhaus-Mitarbeitern in die Tat umgesetzt.

Extra-Postkarten erschienen

Extra zum Trägerschafts-Jubiläum erscheint an diesem Tag eine Sonderausgabe als XL-Postkartenheft mit 10 Motiven. Eine weitere Premiere ist die krankenhauseigene Kunstsammlung, die erstmals als Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert wird und neben vier anderen Expositionen im Haus eigenständig erkundet werden kann.

Von René Gaffron