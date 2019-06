Treuenbrietzen

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei der Kollision mit einem Auto in Treuenbrietzen. Der 31 Jahre alte Mann wollte am Sonnabend in der Nähe der Schlalacher Straße vom Radweg aus an einer Verkehrsinsel die Berliner Chaussee überqueren. Dabei missachtete er gegen 18.15 Uhr ein Auto, dass auf der Bundesstraße 2 in Richtung Beelitz unterwegs war. Der Radler kollidierte mit dem Mercedes.

Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Polizisten stellten während der Unfallaufnahme bei dem Radfahrer Alkoholgeruch fest. Eine Atemprobe ergab einen Wert von 1,59 Promille. Darüber hinaus wurde im Krankenhaus eine Blutprobe genommen.

Die Polizei nahm ein Unfallanzeige auf, die nun von der Kriminalpolizei bearbeitet wird.

Von Thomas Wachs