Zwei Delikte wurden einem Radfahrer in Treuenbrietzen zum Verhängnis. In der Bäckerstraße hatte die Polizei am Donnerstag gegen 19.40 Uhr den Mann gestoppt, der ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war.

Bei der Kontrolle rochen die Beamten dann erheblichen Atemalkohol. Sie führten einen mobilen Test durch. Da dieser einen Wert von mehr als zwei Promille zutage brachte, musste sich der Radler noch einer Blutprobe unterziehen.

„Danach durfte der junge Mann zu Fuß seinen Weg fortsetzen“, teilt die Polizei am Freitag mit.

