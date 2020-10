Treuenbrietzen

Die Polizei ermittelt zu einem Feuer, das am Freitag um 18.10 Uhr an der Bundesstraße 102 zwischen Treuenbrietzen und Haseloff ausgebrochen ist. Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, gingen mehrere Quadratmeter einer Böschung in Flammen auf. Feuerwehrleute konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist nach Polizeiangaben noch offen. Die Brandursache war auch am Sonntag noch unklar.

Von MAZ