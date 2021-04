Brandeinsatz am Bahnhof mitten in der Nacht für Feuerwehr Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

Zu einem Brandeinsatz mitten in der Nacht ist die Feuerwehr Treuenbrietzen am sehr frühen Donnerstagmorgen alarmiert worden.

Gemeldet war ein Flächenbrand mit deutlichem Feuerschein am Vorplatz des Stadt-Bahnhofes. „Dort konnten wir jedoch bei unserem Eintreffen keinen Brand feststellen“, sagt Philip Schega, der Einsatzleiter der Feuerwehr Treuenbrietzen.

Jedoch stellte sich heraus, dass es einen Flächenbrand an anderer Stelle im Bahnhofsumfeld tatsächlich gab. „Er lag jedoch auf der anderen Seite der Gleisanlagen an der ehemaligen Ladestraße“, erklärt der Feuerwehrmann. Dorthin rückten die Kräfte dann über die Bundesstraße 2 nochmal neu an.

Grünabfälle brennen auf Trampelpfad

Auf einem Trampelpfad, der von Abstellflächen hinter dem Gelände eines Baumarktes und Logistikbetriebes hinüber führt in Richtung Baggersee, lagen abgekippter Reisig und Grünabfälle. Diese waren in Brand geraten. „Deutlich zu sehen war der Feuerschein“, so Schega.

„Die Ursache des Brands ist unklar, die Polizei ermittelt dazu“, heißt es vom Einsatzleiter. „Bei den sehr kalten Temperaturen, die in der Nacht geherrscht haben, können wir jedoch eine Selbstentzündung wohl eher ausschließen“, sagt der Feuerwehrmann.

Mehrere Anrufe in Leitstelle

Der Brand war gegen 1.40 Uhr von aufmerksamen Bürgern gemeldet worden, die den Feuerschein bemerkt hatten. In der zentralen Leitstelle des Rettungsdienstes gab es mehrere Anrufe zur Alarmierung.

Die Feuerwehr Treuenbrietzen löschte den Brand schnell. Er hatte sich auf circa 50 Quadratmeter erstreckt. „Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet“, berichtet Philip Schega gegenüber der MAZ.

Ortswehren konnten umkehren

Angerückt war die Feuerwehr Treuenbrietzen mit zwei Fahrzeugen und zwölf Leuten. Die ebenfalls alarmierten Ortswehren aus Rietz und Marzahna konnten den Einsatz indes noch auf der Anfahrt abbrechen, als vor Ort klar war, dass der Brand keine größeren Ausmaße annehmen würde.

Das Feuer war auf einer Sandfläche ausgebrochen. Gefahr, dass die Flammen auf ein nahes Gebiet mit Bäumen und Buschwerk übergreifen konnte, bestand nicht.

Von Thomas Wachs