Es sprießt wieder neues Grün zwischen den verkohlten Kiefernstämmen im Brandwald bei Treuenbrietzen. Das Projekt „ Restrukturierung von Waldbrandflächen“ um Initiator und Stadtförster Dietrich Henke macht das möglich. Er geht bewusst einen anderen Weg als den kompletten Kahlschlag für die Renaturierung des abgebrannten Waldes. Dafür bekam er am Wochenende den ersten Platz des „Agenda-21-Preises“ vom Landkreis Potsdam-Mittelmark in Feldheim überreicht.

In dem rund 2000 Hektar großen Stadtwald Treuenbrietzens waren 145 Hektar vom Brand betroffen. Zuzüglich der privaten Flächen bei Klausdorf hatte das Feuer Ende August 2018 knapp 400 Hektar Wald erfasst. Das Projekt ermöglicht nun auch Forschern den Umgang mit Brandflächen wissenschaftlich zu begleiten und auch Neues auszuprobieren.

Es sprießt wieder neues Grün zwischen den verkohlten Kiefernstämmen im Brandwald bei Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Erste Ergebnisse sind zu sehen

„Waldbrände werden uns in den nächsten Jahres weiterhin beschäftigen. Brandenburg wird eine der am stärksten betroffenen Regionen sein“, sagt Dietrich Henke. Umso wichtiger und interessanter sei es zu beobachten, wie der Wald auf die verschiedenen Konzepte und Strategien zum Wiederaufforsten reagieren wird. Erste Ergebnisse sind schon zu sehen, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren ausgewertet und festgehalten werden sollen.

Große Teile der kommunalen Brandflächen werden hierbei zum Mischwald umgebaut. Dafür lässt Dietrich Henke in dem etwa 40 Jahre alten Kiefernbestand zunächst auch verbrannte Bäume stehen. Sie sollen wenigstens etwas Beschattung für die Jungpflanzen ermöglichen, die er mit vielen ehrenamtlichen Helfern in den nicht umgepflügten schwarzen Waldboden gesetzt hat. „Wir wollen damit so viel Biomasse wie möglich erhalten.“

Über den „Agenda-21-Preis“ Der „Agenda-21-Preis“ wird seit 1999 jährlich für besondere Aktivitäten zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Landkreises Potsdam-Mittelmark im Sinne der Agenda 21 vergeben. Seit einigen Jahren wird er als „ Innovationspreis erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe" benannt. Im Juni 1992 fand in Rio de Janeiro die Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung statt. Die Agenda 21 ist das dort weltweit von 178 Staaten beschlossene Hauptdokument. Agenda ist ein lateinischer Begriff und bedeutet sinngemäß: „Was zu tun ist". Die Zahl 21 steht für das 21. Jahrhundert. Auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat sich zu den Zielen der Agenda 21 bekannt und verpflichtet sich damit, unter anderem Leitlinien für die Stadtentwicklung in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht, einzuhalten. Der Kreistag Potsdam-Mittelmark beschloss 1997 die Arbeitsgrundlage für die Verwaltung.

Eines von insgesamt elf Projekten

Dietrich Henke, der schon seit 19 Jahren den gut 1900 Hektar großen kommunalen Wald betreut, will mit diesen Methoden die Natur ihren freien Lauf lassen, um den zukünftigen Waldbestand gesund zu halten. Er stellte fest, dass selbst ausgesäte Sämlinge eines Gebietes viel besser mit den klimatischen Bedingungen zu Recht kommen, als in Baumschulen gezüchtete Setzlinge.

Henke hat daraufhin eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, damit Pflanzenmaterial, wie beispielsweise aus Eicheln gekeimte Bäumchen aus dem Treuenbrietzener Stadtwald, dort auch wieder angepflanzt werden können.

Mit dem Preisgeld in Höhe von 1700 Euro plant Dietrich Henke eine Tafel für den hiesigen Gedenkplatz der Brandkatastrophe zu kaufen oder Saatgut. Die „ Restrukturierung von Waldbrandflächen“ war eines von insgesamt elf Projekten, die in diesem Jahr am „Agenda-21-Preis“ teilnahmen.

Biokohle für nachhaltige Landwirtschaft

Den zweiten Platz belegte der Beitrag von Achim Ecker. Im Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung Bad Belzig (Zegg) wird Biokohle unter Anreicherung organischer Stoffe hergestellt. Die Biokohle, auch „Terra preta“ genannt, wird emissionsarm in einem eigens dafür gebauten Meiler hergestellt. Verwendet wird Reisig, das im Wald gesammelt wird. Damit wird gleichzeitig die Waldbrandgefahr durch Entfernen von Brandherden gemindert.

Die fertige Mischung verbessert die Fruchtbarkeit des Bodens langanhaltend. Sie speichert Wasser und Nährstoffe, was besonders bei lang anhaltender Trockenheit durch Klimaveränderungen und den märkischen Sandboden von großer Bedeutung ist. Der geschlossene Stoffkreislauf sorgt für eine nachhaltige Landwirtschaft.

„Terra preta“ ist eine Biokohle gemischt mit fermentierten organischen Abfallstoffen. Quelle: privat

Platz drei konnte Julian Affeldt mit seinem „Tag der Elektromobilität“ für sich verbuchen. Die AG Energie und Klimaschutz aus Kleinmachnow hat das Anliegen, Vorurteile gegen Elektromobilität auszuräumen. Zum Tag der Elektromobilität wurden Nutzende und Interessierte zusammengebracht und das Thema umfassend diskutiert. Trotz des hohen organisatorischen Aufwandes, will Julian Affeldt solch einen Informationstag erneut ausrichten.

Die nachfolgenden Plätze 4 und drei 5. Plätze erhielten eine kleine Anerkennung, alle weiteren Teilnehmenden eine Urkunde und einen bienenfreundlichen Topf zum Auspflanzen. Insgesamt lobte der Landkreis ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro aus. Alle Bewerbungen sind in einer kompakten Wanderausstellung zusammengefasst.

Preisgeld in Höhe von 5000 Euro

Zu den weiteren Teilnehmern zählen „Do it by bike“ – eine Fahrrad-Reparaturstation aus Brandenburg an der Havel, „Green Bag Lady“ – das Team einer weltweiten Initiative in Michendorf, der Blühstreifenverein Beelitz, der Baumlehrpfad der Mini-Baumologen in Niemegk, AG Baumfreunde aus Lehnin, die Wildnisschule Hoher Fläming, Projekt Nuthetal erblüht und „Gemeinde N“ – das „N“ steht hier für Nachhaltigkeit in Kirchengemeinden.

Von Marcus J. Pfeiffer