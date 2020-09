Treuenbrietzen

Schöne Blumen zum Abschied von Brigitte Scharmach gab es im Februar nur als Dekoration des Festsaals auf dem Gutshof. Ansonsten hatte sich die langjährige Geschäftsführerin und Direktorin der Johanniter-Kliniken in Treuenbrictzen ausdrücklich bei den gut 100 Gäste ihrer Abschiedsfeier Blumen und Geschenke verbeten.

Indes hatte die Klinikmanagerin zwei Spendenwünsche formuliert. Geld gewünscht hatte sie sich für zwei Bildungsprojekte in der Stadt. Dort ist die von der Ruheständlerin privat noch aufgerundete Summe von nun insgesamt 3000 Euro jetzt angekommen. Am Freitag hat Brigitte Scharmach je 1500 Euro an die Gesamtschule „Am Burgwall“ sowie an die Kindertagesstätte „ Anne Frank“ übergeben.

Anzeige

Geld frei verwenden

„Beide Häuser gehören zu den langjährigen Kooperationspartnern der Johanniter-Kliniken“, erklärt die frühere Chefin gegenüber der MAZ. Insgesamt 13 Jahre und sechs Monate hatte die Berlinerin das Fachkrankenhaus wirtschaftlich geleitet. Zur Übergabe des Geldes war auch Bürgermeister Michael Knape gekommen. Die Stadt ist Trägerin der Einrichtungen.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Spendengeld ist nicht an einen vorgegebenen Zweck gebunden. „Die Schule und die Kita können es frei verwenden nach ihrem Bedarf“, so Scharmach. „Man braucht ja immer mal einen Topf für Dinge, die sonst nur schwer anders zu finanzieren sind.“

Direktor der Gesamtschule, Gerd Ulbrich (l.), Bürgermeister Michael Knape, Spenderin Brigitte Scharmach, Vorsitzender des Schulfördervereins, Peter Lipka und die stellvertretende Schulleiterin Simone Lüllwitz-Balzer. Quelle: Johanniter/Ina Tessnow

Ideen dafür gibt es bereits. „Die Gesamtschule Treuenbrietzen plant Ergänzungsbeschaffungen zu den Dingen, die mit dem Digitalpakt für Schulen gefördert werden. So soll das Geld für ein mobiles Whiteboard eingesetzt werden“, verriet die Schulleitung währen der Übergabe. Die Schule – damals noch als Gymnasium – ist seit 2009 Partner der Johanniter-Kliniken. Unter anderem bei der Berufsvorbereitung.

Auch Vera Ziehe, Leiterin der Kita „AnneFrank“, ist sehr dankbar für die finanzielle Unterstützung. „Wir sind überrascht und erfreut ob dieser unerwartet hohen Summe und werden sie für die Aufwertung unseres Außenspielplatzes einsetzen. Sicher bleibt dann noch etwas übrig, das wir für andere schöne Zwecke für unsere Kinder einsetzen können.“

Spenden haben Tradition

In der Kita haben die Spenden aus den benachbarten Kliniken, die seit 2006 offiziell Paten der Tagesstätte sind, bereits Tradition. Denn auch Brigitte Scharmachs Vorgänger hatte den Kindergarten schon bedacht. Georg Menzel half aus Geldspenden seines 65. Geburtstages beim Aufbau einer Sandspielanlage, die im Sommer auch mit Wasser betrieben werden kann.

„Wir haben verabredet, dass wir uns zu einem späteren Zeitpunkt wiedersehen, um die Verwendung zu begutachten“, sagte Brigitte Scharmach nach der Übergabe augenzwinkernd und bereits voller Vorfreude.

Lesen Sie mehr auch hier:

Von Thomas Wachs