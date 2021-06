Brückensanierung: In Treuenbrietzen drohen hohe Kosten für kleinen Überweg 

Treuenbrietzen

Für die Sanierung der kürzlich gesperrten kleinen Fußgängerbrücke am Pauckertring im Stadtpark in Treuenbrietzen zeichnet sich jetzt nur eine teure Lösung ab. Der Übergang zwischen Marienkirchstraße und Seniorenwohnpark musste für Fußgänger und Radfahrer gesperrt werden, weil Brückengutachter im Auftrag der Stadt bei Routinekontrollen Schäden am Bauwerk dokumentiert hatten.

„Erste Schätzungen haben nun ergeben, dass die Reparatur dort gut 75.000 Euro kosten könnte“, sagt Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos) jetzt auf Nachfrage der MAZ. Ähnliche Summen stünden auch für andere Brücken noch zur Diskussion.

Problem sind die Brückenlager

Das Problem bei der Brücke am Seniorenwohnpark sei weniger die Konstruktion selbst. Vielmehr gebe es Probleme bei den Auflagen an den Ufern. Sie seien zu Beginn der 90er-Jahre nicht langlebig genug konstruiert worden. „Hier droht die Konstruktion wohl abzurutschen, haben Experten festgestellt“, so der Rathauschef.

Eine besondere Herausforderung gebe es an dieser Stelle zudem, weil die Brücke in einem Flora- Fauna-Habitat-Schutzgebiet entlang der Nieplitz liegt. „Sobald wir hier größere Veränderungen vornehmen wollten in der Konstruktion oder der Lage, würde dies ein umfangreiches Umweltprüfungsverfahren nötig machen für die Bauarbeiten“, erklärt der Verwaltungschef.

Sperrgitter ins Wasser geworfen

Klar ist für ihn jedoch: „Der Weg muss irgendwie wieder her über die Brücke. Er ist wichtig für die Schule, für den Kindergarten, den Seniorenwohnpark und als Wanderweg insgesamt.“

Zur spontanen Sperrung der Brücke hatte es Unverständnis bei einigen Bürgern gegeben. Andere indes boten an, eine Spendensammlung zu starten für die Sanierung.

An der maroden Nieplitzbrücke in Treuenbrietzen wurden Absperrgitter demoliert. Die Stadt setzt nun Ketten ein. Quelle: Thomas Wachs

Zwischenzeitlich waren die aufgebauten Sperrzäune gewaltsam entfernt und ins Wasser geworfen worden. Die Stadt sperrte den Übergang nun neu mit Ketten sowie einem Signalband. „Angesichts der Kenntnis des Gutachtens können wir es juristisch nicht verantworten, jemanden über die Brücke laufen zu lassen“, sagt Michael Knape. „Passiert dort etwas, ist das Geschrei groß.“

Sperrung droht auch an Lindenallee

Insgesamt müsse die Stadtverwaltung nun vier bis fünf ähnliche Brücken einer engeren Prüfung unterziehen. Dafür stünden Kosten von fast 50.000 Euro allein für die Nachprüfung an. Klar sei bereits jetzt, dass in anderen Brücken ähnliche Sperrungen drohen. So auch an der Überfahrt über die Nieplitz von der Lindenallee her zur Sporthalle sowie zu Wohn- und Vereinsgebäuden.

„Dort wird es wohl darauf hinauslaufen müssen, dass die Brücke für den Verkehr mit Fahrzeugen gesperrt werden muss und nur noch für Fußgänger und Radfahrer geöffnet bleiben darf“, erklärt der Rathauschef gegenüber der MAZ.

Von Thomas Wachs