Mal schnell per Handy mit einem Kunden sprechen oder vom Wahlbüro im Gemeinschaftshaus Ergebnisse in die Stadtwerwaltung durchgeben – das alles ist im Treuenbrietzener Ortsteil Rietz seit Jahren Wunschdenken. In dem mitten zwischen zwei Bundesstraßen gelegenen Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen ist an zeitgemäße mobile Kommunikation seit Jahren nicht zu denken.

„Wir sitzen hier komplett im Funkloch“, sagt Berthold Birka, der Ortsvorsteher. „Während woanders wenigstens ein Anbieter noch Netz bietet, geht hier absolut gar nichts.“ Die gut 220 Dorfbewohner und ein Dutzend Gewerbetreibende stecken dick im Funkloch.

Alte Forderung aufgegriffen

Darum hat der Ortsbeirat jetzt eine alte Forderung wieder aufgegriffen. Ein Antrag an die Stadtverordnetenversammlung Treuenbrietzen ist eingereicht. Die Kommune soll den Bau eines Antennenturms in die Wege leiten, um das Dorf und seine Gemeindeteile endlich mit stabilem Mobilfunknetz zu versorgen.

Was BOS-Funk ist Der BOS-Funk ist ein nichtöffentlicher, mobiler UKW-Landfunkdienst. In Deutschland und Österreich wird er von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ( BOS) verwendet. Behördenfunk wurde bis Ende der 80er-Jahre weltweit mit analogen Funknetzen als BOS-Funk betrieben. Fehlende oder zu schwache Verschlüsselungsmöglichkeiten für den Analogfunk führten zur Entwicklung digitaler Systeme. Sie werden heute unter anderem von Feuerwehr und Polizei genutzt.

Dabei steht ganz in der Nähe schon ein Turm mit modernen Antennenanlagen direkt an der Bundesstraße 2 in der Gemarkung Rietz. Doch ist dieser sogenannte BOS-Turm dem Funkverkehr von Behörden und Rettungsdiensten vorbehalten. „Darüber funktionieren der Digitalfunk und einige spezielle Textnachrichten der Feuerwehr auch im Dorf ganz gut“, sagt Olaf Fetz, der Stadtbrandmeister von Treuenbrietzen. „Doch brauchen auch wir natürlich darüber hinaus das allgemeine Mobilfunknetz, um zu kommunizieren.“

Ein Funkturm bei Rietz ist Behördensystemen vorbehalten. Er hilft Anwohnern und Geschäftsleuten nicht aus dem Funkloch. Quelle: Thomas Wachs

Olaf Fetz unterstützt daher die Forderung der Rietzer für ein stabiles Netz. „Immerhin geht es ja schon bei der Alarmierung zu einem Brand oder der Meldung eines medizinischen Notfalls los, was in Rietz nur über das Festnetz funktioniert.“

Mehrfach Anbieter gewechselt

Auch Lutz Päpke, der im Dorf eine Baufirma mit neun Beschäftigten betreibt, hat die Nase gestrichen voll vom Funkloch. So wie auch viele weitere, der vielen Gewerbebetriebe im Dorf. „Im Büro bin ich für Kunden und Mitarbeiter nur per Festnetz zu erreichen“, erzählt Päpke. „Doch bin ich ja auch in der Werkstatt oder auf dem Betriebshof unterwegs.“

Mehrfach hatte der Unternehmer in den zurückliegenden Jahren den Mobilfunk-Anbieter gewechselt. Mal war der eine etwas besser, dann der andere. „Doch jetzt geht so gut wie gar nichts mehr“, sagt Päpke. Alle Versuche – so auch mit einem Antennenverstärker am Schornstein – für stabile Kommunikation zu sorgen, brachten nichts. „Wo kein ordentliches Signal da ist, kann halt nichts verstärkt werden“, lautet die resignierte Schlussfolgerung des Unternehmers.

Wahlhelfer klettern auf den Tisch

Die Bewohner von Rietz kennen inzwischen ihre Stellen in Dorfnähe genau, wo es wenigstens eine winzige Chance geben kann, mal mit dem Handy zu telefonieren. „Aber sicher ist das dort auch nicht, oft bricht die Verbindung auch da zusammen“, sagt Berthold Birka.

So haben die Wahlhelfer bereits einen besonderen Trick ausgetüftelt. Sie stellen einen Stuhl auf einen Picknicktisch hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, um an Wahltagen die Ergebnisse der Auszählungen aktuell an das Rathaus in Treuenbrietzen durchzugeben.

In der Stadtverordnetenversammlung von Treuenbrietzen fand der Antrag des Rietzer Ortsbeirates zum Bau eines Mobilfunkturmes jetzt zunächst die einhellige Zustimmung.

Bürger sollen einbezogen werden

„Wer heute umweltfreundlichen Strom haben möchte, sollte Windräder nicht ablehnen. Und wer mobil telefonieren möchte, benötigt Antennentürme“, sagt Andreas Bruns ( Die Grünen). „Doch kommt es immer auf Transparenz und Verträglichkeit für die Bürger an, bei der Wahl der Standorte“, so der Abgeordnete aus Bardenitz. Dort gehört er zu den Gegnern eines aktuell geplanten Mobilfunk-Standortes. Der werde aus Sicht der Kritiker zu nah am Dorf geplant.

In Rietz bei Treuenbrietzen gibt es gar keinen Handy-Empfang aber viele Firmen. Ein Funkturm für Behördensysteme hilft Anwohnern und Geschäftsleuten nichts. Quelle: Thomas Wachs

„Wir hatten ja damals unsere Hoffnungen in den BOS-Turm gesetzt“, erklärt Gerald Paul (TBV) aus Rietz. „Doch darf da ja kein Anbieter mit ran mit seinen Antennen, also brauchen wir einen weiteren Turm für privaten Mobilfunk“, sagte der frühere Ortsvorsteher in der SVV.

Die Suche nach dem Standort müsse aber „von Anfang an transparent und im Einvernehmen mit den Bürgern erfolgen“, befand Andreas Fetz (BIV) aus Frohnsdorf. Dort war ein zunächst favorisierter Standort am Ende bei den Anwohnern umstritten und ist nun verändert worden.

Von Thomas Wachs