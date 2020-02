Anlieger über viele neue Straßenprojekte zu informieren

Treuenbrietzen

Kaum sind die Bauarbeiter von der Berliner Chaussee abgerückt, werfen neue Projekte in der Stadt Treuenbrietzen sowie einem Ortsteil ihre Schatten voraus. Dazu werde es in diesem Jahr verschiedene Versammlungen geben, in den auch die Anlieger über den Fortgang der Projekte informiert werden sollen. Das kündigte Bauamtsleiter Christoph Höhne jetzt an in der aktuellen Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Ortsteilentwicklung.

Letzte Straße in Altstadt

Los geht es mit der Kietzstraße in der Altstadt. Dafür sollen die Ausbauplanung der Stadt und die Terminvorstellungen am 11. Mai im Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung vorgestellt werden. Das Projekt für diese letzte Straße in der ansonsten durchsanierten Altstadt war immer wieder verschoben worden, weil die Finanzierung nicht geklärt war.

Treuenbrietzen kann sich nun auch die Sanierung der letzten Straße in der Altstadt leisten. Die Planung für die Kietzstraße läuft. Quelle: Thomas Wachs

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg indes plane seinerseits parallel die Sanierung des nächsten Abschnittes der Bundesstraße 2. Bagger sollen anrollen in der Leipziger Straße zwischen Bahnübergang und Justus-von-Liebig-Straße. Mehrere Bauabschnitte seien vorgesehen. Vor allem Probleme mit der Entwässerung müssten noch gelöst werden. Die Bürgerinformation für dieses Projekt ist in der Ausschussitzung am 22. Juni vorgesehen. „Auch Vertreter vom Land als Bauherr sollen dann dabei sein“, erklärt Christoph Höhne gegenüber der MAZ. „Der Termin ist dort aber noch nicht bestätigt.“

Bald kommen Rechnungen

Ferner plant der Landesbetrieb bereits länger den Ausbau der maroden Ortsdurchfahrt der B2 in Dietersdorf. Auch dort müsse nun die Ableitung von Regenwasser noch geklärt werden. Für das Gesamtprojekt sei die Bürgerinformation vorgesehen für den 31. August ebenfalls im Ausschuss für Stadt und Ortsteilentwicklung. Auch dafür sei die Teilnahme von Mitarbeitern des Landesbetriebes aber noch nicht bestätigt, informierte der Bauamtsleiter.

In Dietersdorf wird die Sanierung der Ortsdurchfahrt samt Nebenanlagen geplant. Quelle: Thomas Wachs

Ihre Rechnungen für Anliegerbeiträge erhalten indes demnächst einzelne Grundstücksbesitzer an der fertig sanierten Berliner Chaussee. „Dort wo Anliegerbeiträge fällig werden, gehen die Bescheide dieses oder nächstes Jahr raus“, kündigte Christoph Höhne an.

Wann der weitere Ausbau der Nebenanlagen an der B2 dort und rund um das Berliner Dreieck durch die Stadt erfolgen kann, ist völlig unklar. Aktuell sieht die Kommune angesichts der Haushaltslage keine Möglichkeiten, nicht mal eine Planung in Auftrag zu geben. Das anfangs gemeinsame Ausbauprojekt mit dem Land war von einer Bürgerinitiative per Bürgerentscheid gekippt worden. Es kam zu Verzögerungen und Kostenexplosion.

Von Thomas Wachs