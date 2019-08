Frohnsdorf

Dieser Wahlkampftermin hätte sonnigere Bilder liefern sollen. Am Ende steckt die Wagenkolonne mit Julia Klöckner ( CDU), der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, dann aber fest im Brandwald bei Treuenbrietzen. Das Unwetter hat die Karawane mit Limousinen, Sicherheitsleuten und Reporterautos ausgebremst.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) informierte sich bei Treuenbrietzen über Probleme nach dem großen Feuer vom August 2018.

Julia Klöckner ist in Frohnsdorf in den VW-Bus der Feuerwehr Treuenbrietzen gestiegen. Sie lässt sich chauffieren direkt neben Anja Schmollack ( CDU), die mit Kleid und Hackenschuhen am Steuer sitzt für die Tour in den Brandwald vom August 2018. Der Direktkandidatin im Wahlkreis 18 will die Ministerin mit ihrem Besuch den Rücken stärken im Landtagswahlkampf.

Baum stoppt Konvoi der Ministerin

Nach zwei Stationen wird der Konvoi bei strömenden Gewitterregen auf dem schlammigen Waldweg ausgebremst. Ein Baum liegt quer. Alle müssen rückwärts fahren.

Doch schon zuvor sind der Ministerin viele kritische Fragen und Fakten mit auf den Weg gegeben worden von Leuten der Praxis. Sie kämpfen auch ein Jahr nach der Brandkatastrophe, die fast 400 Hektar privaten und kommunalen Wald zwischen Frohnsdorf und Klausdorf vernichtet hatte, noch jetzt mit den Folgen.

Zwei Millionen Euro Schaden

So auch Treuenbrietzens Stadtförster Dietrich Henke. Er kritisiert, dass die Kommune sowie private Waldbesitzer bei der Aufforstung des Brandwaldes weitgehend auf sich allein gestellt sind. „Während das Land Brandenburg knapp 50 Prozent seiner Ausgaben für Waldwirtschaft aus verschiedenen Töpfen gedeckt bekommt“, so Henke, müsse die Stadt indes alles alleine stemmen.

„Wir haben hier zwei Millionen Euro Schaden nach dem Brand. Der Holzmarkt liegt jedoch mit den Preisen am Boden weil auch sonst in Deutschland durch Forstschädlinge, Sturmschäden und Brände viel Holz auf dem Markt ist“, sagt der Förster. Er stellte auch das Kooperationsprojekt der Kommune mit Forsthochschulen vor.

„Würden wir so wie das Land behandelt werden, das jährlich 165 Millionen Euro Zuschuss für seine Forstwirtschaft erhält, wären das auf unsere gut 1900 Hektar Stadtwald gerechnet gut 450.000 Euro“, rechnet Henke der Ministerin vor.

Auch Wolfgang Seehaus, der Vertreter der privaten Waldeigentümer-Gemeinschaft aus dem benachbarten Bardenitz, klagt ihr gegenüber über zu viel Bürokratie. Gut 30 Seiten umfasse ein Antrag auf Unterstützung zur Wiederaufforstung des privaten Brandwaldes.

„Ohne die Hilfe eines Försters können wir das als Privatleute nur schwer stemmen“, sagt der Bardenitzer der MAZ. Zudem falle die Gemeinschaft nun in die neue Regelung, wonach Waldbesitzer mit Flächengrößen über zehn Hektar nicht mehr auf Unterstützung eines Landesförsters zählen dürfen. „Auch diese Leistung müssen wir uns zusätzlich einkaufen“, sagt Seehaus.

Große Hürden für Waldbesitzer

Seine Gemeinschaft müsse die Aufforstung der gut 100 Hektar vorfinanzieren, „wenn wir nicht ewig warten wollen“. 30 Hektar haben die Privatleute bereits neu bepflanzt. Doch fast die Hälfte davon sei angesichts der jüngsten Trockenheit nicht angewachsen oder von Schädlingen betroffen, schildert der Waldbesitzer gegenüber der MAZ.

Ministerin Klöckner zeigt Verständnis für die Probleme der Waldbauern. „Wir als Bund haben Geld zur Verfügung gestellt, um die diversen Probleme in der Ländern zu lösen.“ Zusätzliche stünden 25 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre bereit. „Das Geld muss nur abgerufen und weitergegeben werden – Brandenburg war da noch nicht so schnell wie andere Länder“, sagt die Ministerin im Brandwald bei Frohnsdorf.

„Menschliche Katastrophe verhindert“

Dort dankte sie auch den vielen Feuerwehren, „die mit dem Großeinsatz voriges Jahr eine menschliche Katastrophe verhindert haben“.

Allgemein seien die Wälder durch Extremwetterereignisse in ihrer Existenz bedroht. Um gegenzusteuern „brauchen wir massiv Geld aus dem Klimafonds, um jetzt überall in Deutschland wieder aufzuforsten“, so Klöckner. Mindestens 500 Millionen Euro seien nötig.

Im Brandwald bei Treuenbrietzen herrscht wegen Altmunition teilweise Betretungsverbot. Quelle: Thomas Wachs

Der Wald leide unter Waldbränden, Trockenheit, Stürmen und Schädlingen. „Ein verheerendes Bild, wie wir auch hier in Treuenbrietzen sehen“, so Klöckner. Daher gehe es nun um das „Aufräumen vor dem Aufforsten“ und dabei dann darum, an den Standort angepasste Baumsorten zu pflanzen, die damit auch resistent wären gegen Klima-Stress. Auch der Waldumbau zu Mischkulturen müsse forciert werden.

Mehr Hubschrauber sollen her

Julia Klöckner unterstützt den Vorstoß von Innenminister Horst Seehofer ( CSU) zur Einrichtung einer bundesweit einsetzbaren Task-Force zur Waldbrandbekämpfung. „Um Schaden von Mensch und Natur bei Waldbränden so schnell wie möglich abzuwenden, brauchen wir mehr Personal und Material zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren“, so Klöckner. Dafür müssten die Flotte der Hubschrauber der Bundespolizei aufgestockt sowie Räumpanzer und gepanzerte Löschfahrzeuge beim THW angesiedelt werden.

Im Brandwald bei Treuenbrietzen informiert sich Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) über anhaltende Probleme nach dem großen Waldbrand vom August 2018. Auch mitten im Unwetter. Quelle: Thomas Wachs

Das befürwortet auch Potsdam-Mittelmarks Kreisbrandmeister Jens Heinze. „Kreis und Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, schnell zu löschen“, sagt er bei Frohnsdorf. Vor allem auf den mit Munition belasteten Flächen, die es auch bei Treuenbrietzen reichlich gibt, sei die schnelle Hilfe aus der Luft die einzige Möglichkeit, Brände zu bekämpfen, „bevor sie sich erst richtig groß ausbreiten“ und tagelang bei Löscheinsätzen freiwillige Kräfte binden und viel Geld kosten, sagt der Kreisbrandmeister der Ministerin.

Waldgipfel auf Bundesebene

Sie kündigt für September einen Waldgipfel der Länder an. Dann soll beraten werden, wie die Lösung der Probleme finanziell weiter unterstützt werden kann. „Ein Gieskannenprinzip wird es dabei aber nicht geben. Wir brauchen eine an die jeweiligen Standorte angepasste Lösung“, so Klöckner.

Im Brandwald bei Treuenbrietzen informiert sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) über Probleme nach dem großen Feuer vom August 2018. Auch mitten im Unwetter war das Medieninteresse groß. Quelle: Thomas Wachs

Treuenbrietzens Stadtförster Dietrich Henke hat da noch ein weiteres massives Problem. Denn auf einem großen Teil seiner vom Waldbrand betroffenen Flächen lagert alte Munition im Boden. Es gilt ein Betretungsverbot. Noch immer ist nicht klar, wann und wie die Gefahren beseitigt werden. Das Land Brandenburg setzt Prioritäten zur Munitionsbergung in Städten. Der Wald muss warten.

Feuerwehr kann nur aus der Luft löschen

„Ich kann hier aber keine Holzerntemaschine in den Wald schicken oder nicht mal Rückegassen anlegen, wenn die Munition noch im Boden liegt“, sagt der Stadtförster. Und die Feuerwehr kann im Falle eines Brandes nicht vom Boden aus agieren. Der Ruf nach Hilfe von oben wird daher auch am Mittwochabend in Frohnsdorf wieder laut.

Mit dem Unwetter zieht kurz danach dann auch die Karawane rund um die Bundesministerin wieder davon. Im Treuenbrietzener Brandwald kehrt wieder Ruhe ein.

Von Thomas Wachs