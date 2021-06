Treuenbrietzen

Das deutsche Gesundheitssystem werde aus den Erfahrungen der bisherigen Corona-Pandemie und angesichts der zunehmenden Impfungen gut in der Lage sein, „eine vierte Welle besser zu meistern“. Das berichtete Martin Spielhagen, der Ärztliche Direktor des Krankenhauses Treuenbrietzen am Freitagvormittag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Das Staatsoberhaupt hatte sich gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) intensiv zwei Stunden Zeit genommen, um die Arbeit verschiedener Johanniter-Organisationen und Kliniken in der Pflege und im Rettungsdienst während der bisherigen Corona-Pandemie zu würdigen.

Zur Galerie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Freitag am Krankenhaus in Treuenbrietzen über die Arbeit verschiedener Johanniter-Institutionen informiert.

Steinmeier und Woidke dankten den Beschäftigten für ihren Einsatz in vorderster Reihe. „Ich möchte stellvertretend Danke sagen all denen, die insbesondere in den Monaten der Pandemie täglich unglaublich viel geleistet haben“, sagte Steinmeier.

„Es macht aber auch Mut, wenn wir heute hier gehört haben, dass es in der Pflegeschule am Hause während der Pandemie nun sogar mehr Bewerbungen gab, als in den Jahren zuvor“, so der Staatschef nach ausführlichen Gesprächen auch mit Gabriele Unger, der Leiterin der Pflegeschule in Treuenbrietzen. Pflegeberufe hätten ein höhere Anerkennung erfahren in der Coronazeit.

Staatschef sieht Alarmsignal

Gleichzeitig mahnte der Bundespräsident weitere Investitionen und Engagement an, „um mehr auszubilden und Pflegeberufe künftig attraktiver zu machen“. Wenn sich nach Einschätzung von Experten abzeichne, dass Mitte des Jahrhunderts um die 500.000 Pflegekräfte fehlen in Deutschland, sei dies ein Alarmsignal.

Themen des ausführlichen Informationsbesuches des Staatschefs waren die ambulante und stationäre Arbeit der Johanniter-Ordenswerke in der Corona-Pandemie, die Patientenversorgung in ländlichen Regionen am Beispiel Potsdam-Mittelmarks und die Auswirkungen des Long-Covid-Syndroms.

Problem sind Langzeitfolgen

„Ärzte schätzen, dass etwa zehn Prozent der an Covid-19 Erkrankten an solchen Langzeitfolgen leiden“, sagte Steinmeier. „Das müssen wir ernst nehmen.“

Seit Beginn der Corona-Pandemie werden auch in Treuenbrietzen, besonders über die Lungenfachklinik des Haues, Corona-Patienten sowie Menschen mit Long- sowie Post-Covid-Syndrom versorgt.

29 Patienten verstorben

„Wir haben über die gesamte Zeit 159 Patienten mit zum Teil auch schweren Verläufen einer Corona-Erkrankung behandelt im Hause“, berichtet Martin Spielhagen. 59 davon mussten beatmet werden, 29 verstarben“, erklärt der Chefmediziner den Spitzenpolitikern.

Oskar Prinz von Preußen, den Herrenmeister des Johanniterordens, und Krankenhaus-Direktorin Vivien Voigt hatten die Spitzenpolitiker begrüßt. Quelle: Thomas Wachs

Begrüßt wurden sie durch Oskar Prinz von Preußen, den Herrenmeister des Johanniterordens, Frank-Jürgen Weise, den Präsidenten der Johanniter-Unfall-Hilfe, sowie Vivien Voigt, die Direktorin des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen.

Kompetenzzentrum des Landes Das Krankenhaus Treuenbrietzen wird seit 1994 vom Johanniterorden betrieben. Mit rund 650 Mitarbeitenden und 382 Betten sowie fünf Tageskliniken ist das Krankenhaus einer der bedeutendsten Gesundheitsanbieter der Region. Drei Fachkliniken für Lungenerkrankungen, Rheumathologie sowie Psychiatrie arbeiten in einem denkmalgeschützten, historischen Ensemble und einigen Neubauten. Die hoch spezialisierte Lungenfachklinik verfügt über 154 Betten und fünf tagesklinische Behandlungsplätze. Das Kompetenzzentrum des Landes Brandenburg bietet das gesamte Behandlungsspektrum der Lungenmedizin: Pneumologie, Onkologie, Allergologie und Asthma, Thoraxchirurgie, Palliativmedizin sowie Beatmungsmedizin.

Der Ärztliche Direktor machte den Gästen deutlich, dass die Arbeit unter Pandemie-Bedingungen auch die Johanniter-Kliniken besonders gefordert habe. Aktuell werde noch ein Covid-Patient im Hause behandelt. Er müsse nun nach zweimaliger Behandlung mit Hilfe einer Lungenmaschine an der Berlin Charité noch entwöhnt werden von den Spezialgeräten, erklärte Spielhagen.

Wirtschaftliche Herausforderungen

Der Chefmediziner sieht weiterhin auch wirtschaftliche Herausforderungen für sein Haus. „Der Rettungsschirm mit Sonderzahlungen für Mehraufwand ist angesichts der aktuell niedrigen Inzidenz unter der dafür festgelegten Schwelle nun weggefallen“, erklärt der Ärztechef.

Doch weiterhin sei der Aufwand hoch für zusätzliche Hygieneschritte und ein Testsystem, um zu garantieren, dass sich Patienten und Beschäftigte im Haus nicht infizieren. Bis zu einem negativen Testergebnis werden Neuzugänge daher zunächst gesondert behandelt.

Der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Dietmar Woidke am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen Er fand am Freitag unter starkem Polizeischutz statt. Quelle: Thomas Wachs

Martin Spielhagen geht davon aus, dass eine vierte Corona-Welle kommen wird. Diese werde die Gesundheitssysteme aber nicht mehr vor so große Komplikationen stellen, „weil die Krankheitsverläufe nicht mehr so schwer sein werden“, hofft der Mediziner.

Testfeld in England

Dafür seien aber auch möglichst breite Impfungen nötig. „Wer im Herbst noch schwer erkrankt, hat jetzt die Chance verpasst, sich impfen zu lassen“, sagte Spielhagen der MAZ. Spannendes Testfeld für die Experten sei derzeit England.

Beim Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Dietmar Woidke haben die Johanniter auch ihre Drohnen-Einheit präsentiert. Quelle: Thomas Wachs

Mit der Präsentation von Fahrzeugen und Spezialtechnik wie von einer Drohnen-Einheit stellte auch die Johanniter-Unfall-Hilfe auf dem Gutshof den Spitzenpolitikern ihre Arbeit unter Corona-Bedingungen vor. Auch 2019 versorgten diese Johanniter mehr als 740.000 Menschen notfallmedizinisch und transportierten mehr als 350.000 Patienten.

Spezialtrage im Hubschrauber

Dazu kommen auch Rettungshubschrauber zum Einsatz, die über eine Spezialtrage verfügen zur Isolation infizierter Patienten. Live vorgestellt wurde in Treuenbrietzen eine weitere Neuerung, nämlich der erste rein elektrisch betriebene Krankenwagen. Dieser wird im Süden Brandenburgs derzeit getestet in der Rettungswache Bindow der Johanniter-Unfallhilfe.

Unfallhilfe vielseitig aktiv Die Johanniter-Unfallhilfe (JUH) ist mit rund 25.000 Beschäftigten, mehr als 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen sowie dem Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Zu den Aufgaben der JUH zählen ferner die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Hospizarbeit und andere Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. In Treuenbrietzen betreibt die Unfallhilfe eine Rettungswache am Krankenhaus sowie demnächst einen Kindergarten.

Dabei zeige sich jedoch ein Problem: Die Reichweite von tatsächlichen 90 Kilometern sei noch nicht ausreichend für den Einsatzalltag im Rettungsdienst, schilderten Rettungssanitäter aus dem Testteam.

Von Thomas Wachs