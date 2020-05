Bunte Spur der Corona-Steine wird immer länger

Treuenbrietzen

Joshua (3) und Noah Kummer (7) waren die ersten kleinen Künstler. Mit zwei bunten Feldsteinen machten sie den Anfang entlang des Spazierweges am Schwanenteich in Treuenbrietzen. Inzwischen hat die von den Kindern begründete Spur der Corona-Steine in der Parkanlage eine stolze Länge erreicht.

Zur Galerie Am Schwanenteich in Treuenbrietzen haben Kinder und Erwachsene inzwischen an die 700 bemalte Coronasteine aufgereiht.

„Mehr als 700 Steine sind es inzwischen, ab und an zählen wir mal nach“, berichtet Sabrina Kummer, die Mutter der Jungen. Sie hatte die Idee zu der Gemeinschaftsaktion für ihre Heimatstadt. „Abgeguckt ist sie aber aus Berlin, wo eine Freundin Bilder vom Teufelssee verschickt hatte“, räumt die 32-Jährige ein.

Söhne legten Grundsteine

Ende März legten ihre Söhne die Grundsteine. „Unsere Idee war es, die Zeit der Corona-Zwangspause, wo viele sich mit ihren Kindern daheim beschäftigen müssen, gut zu nutzen, um zur Verschönerung unserer Stadt beizutragen“, erzählt die Grundschullehrerin zu ihrer Motivation.

Für die Spur der Corona-Steine in Treuenbrietzen legten Joshua (3) und Noah Kummer (7) die ersten kleinen Kunstwerke aus. Quelle: privat

Schnell kamen viele weitere Mitstreiter dazu. Neben einfachen Arbeiten säumen nun auch viele richtig kleine Kunstwerke den Weg. Ernie und Bert aus der Sesamstraße sind verewigt neben Darstellungen Treuenbrietzener Sehenswürdigkeiten, kleinen Autos und Tieren sowie einigen mit Sinnsprüchen und guten Wünschen beschrifteten Steinen verschiedenster Form und Größe.

Treuenbrietzener Wahrzeichen gehören zur Spur der Steine am Schwanenteich. Quelle: Thomas Wachs

Andreas Felgentreu hat das Anwachsen der Spur verfolgt. Dreht er doch täglich seine Gassi-Runde mit Hund Rasty durch den Park. Selbst hat der ehemalige Lehrer schon am Anfang Steine mit Zitaten und Weisheiten, unter anderem von Marlene Dietrich, zur Freiluftgalerie beigesteuert.

Überrascht vom großen Erfolg

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen“, sagt Sabrina Kummer. Das Ende sei offen. „Vielleicht schaffen wir ja jetzt noch die ganze Runde um den Teich“, sagt die Mutter. Mitmachen sollen nicht nur Kinder. Auch Erwachsene oder Besucher der Stadt können ihre kleinen Werke am Weg hinterlassen. Wie ein Gästebuch für die Stadt.

Für die Spur der Corona-Steine steuerte Andreas Felgentreu Stücke mit Sprüchen bei. Quelle: Thomas Wachs

Klären will die Initiatorin nun noch mit der Stadtverwaltung, ob die Steine langfristig am Parkweg liegen bleiben könnten, „oder ob sie dort womöglich bei Pflegearbeiten stören“, sagt Sabrina Kummer. Denkbar wäre es für sie auch, die Reihe als Beetbegrenzung an den nahen Spielpark zu verlegen. „Oder jeder holt seine Steine wieder nach Hause, so als Andenken an die besondere Corona-Zeit“, schlägt Sabrina Kummer vor.

Ab und an auch Ärger

Direkt am Teich gibt es nämlich ab und an auch ein Ärgernis und traurige Augen bei den Kindern. Bemalte Steine verschwinden aus der Reihe. Sie werden von rücksichtslosen Passanten gestohlen oder mitunter in das Wasser geworfen.

Vielfältig sind die Ideen in der Spur der Coronasteine. Quelle: Thomas Wachs

Auch zwei Steine des kleinen Oscar Opitz waren verschwunden. „Zum Glück konnten wir wenigstens einen wieder aus einer Böschung kramen“, sagt seine Mutter, Miriam Opitz. Für ihr kleines Töchterchen Madita hat sie einen Stein bemalt. Weitere steuerte ihre Schwester Tabea Meinusch bei. Insgesamt schmückten fünf Arbeiten ihrer Familie die bunte Spur der Steine. „Drei sind aber leider verschwunden“, sagt Opitz.

Kleine Kunstwerke entstanden

„Ich fand die Idee total toll und eine gute Beschäftigung für die Kinder in der Corona-Zeit“, erzählt die 35-Jährige. „Es sind richtig schöne Kunstwerke entstanden, vor allem die von den markanten Gebäuden der Stadt.“ Ihre Motivation sei es gewesen, „gemeinsam im Stillen was zu schaffen, um den Park etwas bunter zu machen“, sagt Miriam Opitz. Auch für den privaten Garten hat sie nun schon Steine bemalt.

Viel Lob auch im Internet

Die Aktion am Schwanenteich kommt gut an bei Passanten. Immer wieder bleiben Betrachter stehen. Viel Lob gibt es auch im Internet. „Diese Idee ist so bezaubernd gänsehautig, dass man fast Tränen auf jeden Stein legen mag. Berührend warm, toll“, schreibt unter anderem Marcel Wricke im Netzwerk Facebook.

Einig sind sich die meisten Nutzer darüber, dass dort „wirklich tolle Künstler“ aus der Stadt am Werk sind. „Hoffentlich bleiben die Steine alle sehr lange liegen“, wünscht sich daher nicht nur Heinz Kraft.

Von Thomas Wachs