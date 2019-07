Treuenbrietzen

Ein Kind ist beim Zusammenstoß mit einem Linienbus am Freitag in Treuenbrietzen verletzt worden. Gegen 14 Uhr war der acht Jahre alte Radfahrer in der Leipziger Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Bahnhofstraße hatte der 56 Jahre alte Fahrer des Busses den Jungen übersehen, der mit seinem Fahrrad auf dem parallel der Bundesstraße 2 verlaufenden Radweg unterwegs war.

„Das vorfahrtberechtigte Kind wurde durch den Bus zum Glück nur im Bereich der Füße erfasst und verletzt“, teilt die Polizei am Sonntag mit. Vor Ort erfolgte die medizinische Versorgung des Jungen durch Rettungskräfte. Das Kind kam danach in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro am Fahrrad sowie am Bus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von Thomas Wachs