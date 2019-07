Treuenbrietzen

Das Bürgerbüro des CDU-Stadtverbandes Treuenbrietzen ist ab sofort an einem neuen Standort zu finden. Am Mittwoch um 13 Uhr öffnet es erstmals seine Türen in der Großstraße 13.

Wie gewohnt findet dort dann immer mittwochs von 9 bis 16 Uhr die Bürgersprechstunde mit Anja Schmollack, Vorsitzende des Stadtverbandes, statt. Auch werde der Handtuchverleih mit an den neuen Standort übernommen sowie wechselnde Ausstellungen, heißt es in der Mitteilung.

Auftaktausstellung mit Thomas Block-Deponte

Den Auftakt machen Fotos von Thomas Block-Deponte und seinem „Nachtschleicher“, die in Kürze dort zu sehen sein werden. Im Januar folgen Pin-ups von der „D Image Factory“ aus Potsdam.

Ebenfalls in der Großstraße 13 eröffnet am Mittwoch gemeinsam mit dem Bürgerbüro das Café Orange von Svenja Hanschmann aus Marzahna. Freitags und am Wochenende werden dort künftig unter anderem Kaffee, Kuchen und Cocktails serviert.

Die Eröffnung des CDU-Bürgerbüros und des Cafés Orange beginnt am Mittwoch um 13 Uhr in der Großstraße 13 in Treuenbrietzen.

Von MAZ