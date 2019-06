Treuenbrietzen

„Die CDU des Landes Brandenburg hat es versäumt, ihren Spitzenkandidaten Ingo Senftleben mit einem starken Rückhalt in den Wahlkampf um den Landtag Brandenburg zu schicken“, sagt Anja Schmollack. Die Treuenbrietzener Ortsparteichefin kritisiert die Entstehung der Liste für den Urnengang am 1. September.

80 Tage zuvor habe sich die Partei vielmehr selbst zerlegt, schlussfolgert die 38-Jährige auf ihrer Facebookplattform. Selbst gehört sie zu den Verlierern der Abstimmungen am vergangenen Wochenende.

Rang 19 reserviert für Potsdam-Mittelmark

Tatsächlich hatte der Vorsitzende beim Parteitag in Potsdam längst nicht alle seiner Vorschläge durchsetzen können. Nachdem seinem Regionalprinzip war zunächst einmal aus Potsdam-Mittelmark die Kreisparteichefin Saskia Ludwig auf Rang acht platziert worden.

Dem mitgliederstärksten Verband der märkischen Union sollte dann der 19. Platz wieder zugestanden werden. Je nach Abschneiden der Union könnte er für den Einzug ins Parlament reichen. Aktuell verfügt sie über 21 Mandate.

Ingo Senftleben hatte dafür Anja Schmollack nominiert. „Es wäre ein Zeichen an die Arbeitnehmer in der CDU Brandenburg gewesen“, sagt sie. Deren Landesvorsitzende ist die Treuenbrietzenerin nämlich. Außerdem hatte der Ingo Senftleben sich für mehr Präsenz von Frauen im Parlament eingesetzt.

Im Widerspruch zu der Auffassung hatte der Kreisvorstand Potsdam-Mittelmark längst schon beschlossen, Franz-Herbert Schäfer an zweiter Stelle ins Rennen zu schicken. So kam es zur Kampfkandidatur, die der ehemalige Landratskandidat aus Groß Kreutz für sich entscheiden konnte. Zu der parteiinternen Kritik will sich Saskia Ludwig nicht äußeren.

Jetzt nur noch Platz 26

„Ich bin nicht bockig, sondern stehe zu der jetzt demokratisch abgestimmten Liste“, betont Anja Schmollack gegenüber der MAZ. Aber die Art und Weise der Hinterzimmerpolitik, mit der die Kreisverbände und Interessengemeinschaften die Mehrheiten organisiert hätten, finde sie befremdlich. Selbst landete sie nun an 26. Stelle in der 44 Namen umfassenden Liste.

Um so intensiver will sich Anja Schmollack nach eigenem Bekunden nunmehr um den direkten Einzug in den Landtag bemühen. Das allerdings dürfte ein recht schwieriges Unterfangen werden. Denn sie ist rund um Bad Beelitz und Beelitz Herausforderin des langjährigen Mandatsinhabers Günter Basske ( SPD).

Jener hatte zuletzt 2014 fast 45 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Der inzwischen verstorbene Ludwig Burkhardt folgte für die Union mit 21,0 Prozent.

Von René Gaffron