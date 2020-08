Treuenbrietzen

Christian Hain ist der neue Oberarzt in der Radiologie der Treuenbrietzener Johanniter-Fachkliniken. Der 38-jährige Berliner wechselte aus dem Klinikum Frankfurt/Oder in den Fläming und hat seine Stelle hier am 1. August angetreten, wie die Treuenbrietzener mitteilen.

In Berlin studiert

Christian Hain studierte an der Humboldt-Universität in Berlin Humanmedizin. Anschließend arbeitete er sowohl in der Hauptstadt als auch in einer Klinik in Bad Saarow ( Oder-Spree).

Für die Zukunft im Hohen Fläming wünsche er sich eine gute Zusammenarbeit mit den einzelnen Treuenbrietzener Fachkliniken, wie es in der Mitteilung heißt. Er fühle sich bereits gut angekommen und offen und freundlich empfangen.

