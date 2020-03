Corona-Anteilnahme: Bürgermeister hisst Fahnen der Partnerkommunen

Treuenbrietzen

Jetzt hat das gefährliche Corona-Virus auch eine mühsam erarbeitete und sorgsam gepflegte Tradition auf dem Gewissen. Das alljährlich rund um den 23. April bei Nichel und in Treuenbrietzen zelebrierte Gedenken an Kriegstote dreier Nationen wird es in diesem Jahr nicht geben. Zumindest nicht in der zuletzt üblichen großen Form mit gut 150 Gästen. Darunter hochrangige Vertreter der Botschaften Italiens und Russlands.

Zu zweit statt 150 Gäste

„Wir sind in Absprache mit der italienischen Botschaft in Berlin übereingekommen, dass diese Gedenk-Veranstaltung diesmal angesichts der besonderen Lage in der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden kann“, sagt Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos) auf Nachfrage der MAZ.

Mit Kranzniederlegungen in Treuenbrietzen und Nichel erinnern Vertreter Italiens, Russlands und Deutschland alljährlich gemeinsam an alle Kriegstoten ihrer Nationen. Quelle: Thomas Wachs

Um der Toten zu gedenken, die in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 in Treuenbrietzen und Umgebung ihr Leben lassen mussten, fanden alljährlich gemeinsame Kranzniederlegungen statt an der Kiesgrube bei Nichel sowie am Triftfriedhof und am Ehrenhain in Treuenbrietzen. Ein neuer Termin für das nun in großer Form abgesagte Gedenken sei nicht diskutiert worden, sagt Michael Knape.

Daher wollen der Bürgermeister sowie Michael Mrochen ( FDP), der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, am 23. April diesmal lediglich zu zweit an den drei Gedenkstätten Kränze niederlegen.

Zeichen von Freunden für Freunde

Die Corona-Krise hat den Treuenbrietzener Bürgermeister aktuell zudem zu einem Zeichen der Anteilnahme bewegt. Am Rathaus hat Michael Knape die Flaggen der Partnerkommunen Nordwalde in Nordrhein-Westfalen sowie Chiaravalle in Italien hissen lassen.

„Seit vielen Jahren sind wir Partner, und nehmen Anteil an den Entwicklungen, die unsere Städte erfahren. In der aktuellen Situation wird jedoch deutlich, wie klein diese eine Welt doch ist und wie nah wir beieinander sind“, begründet der Rathauschef.

Nachrichten machen betroffen

Aufmerksam würden die Treuenbrietzener die Nachrichten aus Italien und NRW verfolgen, „die uns betroffen machen“, so Knape. „Gleichzeitig müssen wir erkennen, dass es unsichtbare Feinde gibt, die vor keiner Staatsgrenze in Europa und der Welt halt machen und auch nicht vor unseren Stadtgrenzen.“

Den Freunden in Italien und Nordwalde versichert der Verwaltungschef, in Gedanken bei ihnen zu sein, „auch wenn ich weiß, dass wir von hier aus nur sehr schwer ’echte Hilfe’ anbieten und organisieren können“. Er hoffe, „dass wir diese Krise irgendwie gemeinsam überstehen“.

Zahlen stimmen traurig

Die aktuellen Zahlen zu Corona-Fällen sowie den vielen Toten – gerade in Italien – „machen einen unfassbar traurig“, schreibt Knape über die Internet-Plattform Facebook an die Partnerkommunen. Doch gebe der Gedanke, „dass viele fleißige Menschen in unseren Gemeinden und Ländern bis zur Erschöpfung um jedes einzelne Menschenleben kämpfen“, Hoffnung und Mut.

„Als Ausdruck unserer Anteilnahme, der Hoffnung und der tiefen Verbundenheit“ habe der Bürgermeister veranlasst, „dass bis zum Ende dieser akuten Krise unsere Fahnen gemeinsam vor dem Rathaus aufrecht wehen“. Es sei eine „kleine Geste von Freunden für Freunde“.

Von Thomas Wachs