Treuenbrietzen

Plötzlich zum Corona-Schwerpunkt entwickelt hat sich der Senioren-Wohnpark an der Berliner Chaussee in Treuenbrietzen. Dort sind nach Angaben des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark vom Dienstag aktuell 17 Bewohner sowie zwei Mitarbeitende positiv mit dem Corona-Virus infiziert.

Daher hat die Gesundheitsbehörde angewiesen, eine betroffene Etage mit 51 Bewohnern des Seniorenheims mit insgesamt 106 Bewohnern in eine so genannte Kohorten-Isolierung zu versetzen. Zudem gilt ein Besuchsverbot für die Einrichtung. Angeordnet hat das Gesundheitsamt zudem, zweimal wöchentlich weitere Corona-Tests bei Bewohnern und Personal durchführen zu lassen.

Ein Bereich abgeschottet

„Die Kohorten-Isolierung bedeutet, dass der betroffene Bereich nur durch bestimmte Leute betreten werden darf, die nun unter Auflagen und in besonderer Schutzkleidung dort nur Zutritt haben“, sagt Andrea Metzler, die Sprecherin der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, am Dienstag gegenüber der MAZ. Nach ihren Angaben weisen 17 der 19 Infizierten keine Symptome auf, während eine Person stationär und eine weitere ambulant medizinisch betreut werde.

Mit genügend Abstand zwischen den Bewohnern sollte im Seniorenheim Treuenbrietzen die Corona-Ausbreitung eingedämmt werden. Quelle: Archiv Marcus J. Pfeiffer

Der Corona-Schwerpunkt ist offensichtlich geworden durch eine Massentestung, die am 30. Oktober durch das Gesundheitsamt veranlasst worden war. An dem Tag sind alle 74 Mitarbeiter sowie 51 der insgesamt 106 Bewohner getestet worden über ein Team der Klinik „ Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig. Anlass waren am Donnerstag, dem 29. Oktober, bekannt gewordene zwei Corona-Fälle bei Bewohnern sowie bei zwei Fälle bei Mitarbeitenden.„Die Tests vom 30. Oktober, deren Ergebnisse nun vorliegen, ergaben dann weitere 17 infizierte Bewohner,“ sagt Andrea Metzler.

Arbeitsfähig aber daheim isoliert

Um die Arbeitsfähigkeit des Seniorenheims aufrecht zu halten, hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung die von Kontakten betroffenen Mitarbeiter in die Kategorie 1B eingestuft. Dies bedeutet, dass sie weiter unter besonderen Schutzauflagen ihrer Tätigkeit im Heim nachgehen dürfen. „Zu Hause müssen sich die Beschäftigten allerdings in häusliche Isolierung begeben, sich also von Familienangehörigen und sonstigen Personen fernhalten“, erklärt die Sprecherin der Kreisverwaltung am Dienstagmittag gegenüber der MAZ.

Parwis Fotuhi ist Geschäftsführer der Gruppe Emvia Living mit Sitz in Hamburg. Sie betreibt auch den Seniorenwohnpark in Treuenbrietzen. Quelle: Emvia Living

Eine Stellungnahme der Gruppe Emvia Living, die das Seniorenheim in Treuenbrietzen betreibt, ist auf Anfrage der MAZ in Arbeit. Sie lag am Dienstagnachmittag zunächst nicht vor.

Aufregung nach Brand im Juni

Anfang Juni hatte es bereits große Aufregung gegeben in der Betreuungseinrichtung für Senioren an der Berliner Chaussee. Nach einem Brand in einem Bewohner-Zimmer musste damals ein Bereich des Wohnparks evakuiert werden. Einige Männer und Frauen blieben über Wochen ausquartiert, weil von Feuer, Ruß und Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogene Bereiche des Hauses renoviert werden mussten.

