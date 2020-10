Corona-Fälle in Marzahna: Neun Menschen nach privater Feier infiziert

Marzahna

Im Treuenbrietzener Ortsteil Marzahna zeichnet sich ein Corona-Schwerpunkt ab. Das hat die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark am Freitag auf Nachfrage der MAZ bestätigt. Wie Kreis-Sprecher Kai-Uwe Schwinzert sagte, gebe es inzwischen neun infizierte Personen im Ort und dem Umfeld, die durch Tests bestätigt sind.

Nicht auszuschließen sei, dass die Fallzahlen weiter steigen. Das Gesundheitsamt sei seit Donnerstag intensiv dabei, mögliche Kontaktpersonen zu ermitteln. Verhängt wurden bereits mit Stand Freitagmittag Quarantäne-Auflagen für 50 Personen.

Anzeige

Private Feier als Quelle

Ausgangspunkt der Infektionskette gewesen soll eine private Feier sein. Nach Informationen der MAZ hatten Personen aus dieser Runde anschließend auch an einer Versammlung des örtlichen Sportvereins teilgenommen. Entsprechend groß ist im Moment der Aufwand zur Abklärung der Kontaktpersonen. „Das Beispiel macht deutlich, wie wichtig es ist, auch bei privaten Anlässen die Abstandsregeln einzuhalten und möglichst auf solche Feiern zu verzichten“, sagt Schwinzert.

Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape bestätigte am Freitag entsprechende Nachrichten aus dem Ortsteil. „Auch als Rathaus liegen uns allerdings keine genaueren Angaben als die Fallzahlen für den Ort vor mit Verweis auf den Datenschutz vom Gesundheitsamt.“ In der gesamten Stadt gibt es aktuell zwölf aktive Corona-Fälle.

Kita-Einweihung abgesagt

Abgesagt hat die Stadtverwaltung bereits die Einweihung des neuen Kindergartens in Marzahna, die für Montag ohnehin nur im kleineren Rahmen geplant war. „Wir können den Umfang der Betroffenheit noch gar nicht einschätzen“, sagte Knape am Freitagvormittag der MAZ.

Wie bereits zum Wochenbeginn angekündigt, hat die Stadtverwaltung am Donnerstag ihre Corona-Arbeitsgruppe einberufen. Diese hat eine Verschärfung diverser Vorsichtsregeln im öffentlichen Bereich festgelegt. „So dürfen unter anderem ab sofort bis auf weiteres in kommunalen Gemeinschaftshäusern keine privaten Zusammenkünfte und Feiern mehr stattfinden“, erklärte der Chef des Rathauses.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Groß sei dort seit Donnerstag der Andrang von Anrufern aus dem Bereich Marzahna sowie der Stadt Treuenbrietzen allgemein, die vom Ordnungsamt Aufklärung zur aktuellen Situation erhoffen. „Uns sind aber die Hände gebunden, weil wir nach den Richtlinien des Gesundheitsamtes keine Kompetenzen haben“, sagte Knape. „Abgesehen von den allgemeinen Zahlen für das Stadtgebiet bekommen auch wir als Kommune keine Namen übermittelt“, so der Bürgermeister.

Informationskette dauert zu lange

„Das ist einerseits verständlich, aber ein Stück weit auch frustrierend, da die Informationskette so doch recht lange dauert und wertvolle Zeit zur Eindämmung verloren geht.“ Daher habe das Rathaus Treuenbrietzen bereits im März zum ersten Höhepunkt der Corona-Pandemie Amtshilfe durch das Ordnungsamt angeboten. „Wir könnten in einigen Punkten durch Ortskenntnisse sicher schneller in der Aufklärung sein“, glaubt der Treuenbrietzener Bürgermeister.

Bürgermeister Michael Knape in Treuenbrietzen wünscht sich schnellere Informationen. Quelle: Thomas Wachs

Er hätte sich von der Kreisverwaltung bereits früher Informationen gewünscht, „dass sich in Marzahna ein Schwerpunkt abzeichnen könnte“, um vorbereitet zu sein. „Hätten wir nach den Anrufen von Einwohnern nicht selbst nachgefragt, wüssten wir wohl bis heute nichts Genaueres“, sagte Michael Knape am Freitag der MAZ.

Wie das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen am Mittag mitgeteilt hatte, gibt es auch dort zwei Corona-Erkrankungen bei Mitarbeiterinnen. Das war bei regelmäßigen Tests festgestellt worden. Das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark hat Quarantäne angeordnet. Das Krankenhaus traf zudem interne Vorkehrungen.

Von Thomas Wachs