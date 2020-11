Corona-Hotspot: Ausnahmezustand im Seniorenwohnpark Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

Stäbchen rein, Spender sein: Was viele Leute für eine Speichelprobe zur Registrierung als Stammzellenspender mit gutem Gefühl tun, ist bei einem Corona-Schnelltest mit zweierlei Empfindungen verbunden: einem Würgereiz und dem bangen Warten auf das hoffentlich negative Ergebnis. Fest steht: Wenn das Teststäbchen sich im Nasenloch die tiefste Stelle sucht, laufen die Tränen, aber leider nicht vor Freude. Ist das Ergebnis negativ, darf mit Schutzanzug, Handschuhen und FFP2-Maske das Gebäude betreten werden.

Das Prozedere ist im Seniorenwohnpark Treuenbrietzen aktuell Pflicht für externe Personen. Und gilt dem Schutz des Personals und der gesunden Bewohner. Im Quarantäne-Trakt des Wohnbereiches „Akelei“ lebt seit zwei Monaten Ehepaar Waldmann mit Dackelrüde Camillo. Bis auf die Maske und inzwischen drei Testungen wissen beide wenig vom eigentlichen Geschehen in ihrem neuen Zuhause. Aber vom Zimmer- und Tischnachbarn beim Essen, mit dem die Zeitung geteilt wurde, fehlt jede Spur.

Kleine Lichtblicke und Abschied

Drei Bewohner, die zuvor positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet wurden, kehrten am Dienstag aus dem Krankenhaus zurück. „Nach zwei Wochen Quarantäne sind die ersten Bewohner nicht mehr infektiös“, fasst Andreas Bernath, regionaler Qualitätsmanager des Trägers der Emvia Living Gruppe das aktuelle Geschehen zusammen. Eine weitere Testung am Donnerstag fiel zudem bei allen Bewohnern des unteren Wohnbereiches erfreulicherweise negativ aus. Auch im oberen Wohnbereich sind bei Stichproben keine positiven Ergebnisse mehr dazu gekommen. Die Einrichtung hat dem Kreisgesundheitsamt die Testresultate umgehend mitgeteilt und wartet nun auf die Genehmigung, wieder Besucher – natürlich unter Einhaltung der Präventionsmaßnahmen – in die Einrichtung lassen zu dürfen.

Sieben Bewohner waren wegen Covid-19-typischer Symptome vorsorglich ins Krankenhaus verlegt worden. Ein 86-Jähriger, der nur noch eingeschränkt mobil war, ist leider zwischenzeitlich auf der Normalstation im Krankenhaus verstorben. Eine weitere, sehr betagte Bewohnerin verstarb höchstwahrscheinlich an der Grunderkrankung in ihrem Zimmer.

„Unser Haus darf aktuell aufgrund der Vorsorgemaßnahmen zur Infektionskettenunterbrechung weiterhin nur aus wichtigem Grund besucht werden“, ergänzt die Pflegedienstleiterin Solveig Fischer, die ebenfalls positiv getestet wurde und nach der häuslichen Quarantäne nun wieder im aktiven Dienst ist. Die 49-Jährige erinnert sich an den Moment, als sie die Nachricht erhielt: „Das war kein gutes Gefühl und im ersten Moment sehr erschreckend.“

Aktionen für die Bewohner

Zuvor hatte sie leichte Erkältungssymptome und bis heute fühlt sie sich ab und an schlapp und schwach. Am meisten zu Schaffen machten ihr jedoch fehlender Geruchs- und Geschmackssinn und die Isolation. „Es ist schon ein Unterschied, ob man das Haus nicht verlassen will oder darf“, beschreibt sie die Quarantänesituation. Obgleich sie die Infektion inzwischen überstanden hat, bleibt sie vorsichtig und hält sich mit Nachdruck an empfohlene Hygienestandards.

Familie Waldmann ist zwischenzeitlich sportlich aktiv auf der an ihr Zimmer angeschlossenen Terrasse. Physiotherapeutin Kathrin Henkel lädt regelmäßig alle Bewohner dazu auf, sich an der frischen Luft zu bewegen, um auch ein bisschen Abwechslung in den aktuelle eingeschränkten Alltag zu bringen. Dazu gehören auch Aktionen wie verkleidete Mitarbeiter, die am 11. November um 11.11 Uhr an den Fensterscheiben die fünfte Jahreszeit verkündeten und einen Farbtupfer in die tägliche Routine setzten. Oder aber der Besuch des Spielmannszuges Treuenbrietzen, dass jüngst mit einem Gartenkonzert für Abwechslung und Unterhaltung sorgte.

Die Waldmanns stammen ursprünglich aus Berlin. Die beiden leben mit der Situation, bemängeln aber, nicht in das Geschehen involviert zu werden. „ Wir wissen eigentlich nicht viel, aber man will ja auch nicht nerven und nachfragen“, sagt die 83-jährige Dora Waldmann. Aber sie beobachtet. Der Nachbar sieht nicht mehr fern, neue Schwestern sind dazu gekommen und inzwischen seien sie dreimal getestet worden. Obwohl sie dem Impfen gegenüber generell eher skeptisch eingestellt ist, würde sie einer präventiven Injektion gegen das Coronavirus wohl zustimmen.

Unmut macht sich in ihr breit, wenn sie die großen Demonstrationen gegen die Maßnahmen in den Medien verfolgt. „Das ist doch streng genommen Körperverletzung, sich so ignorant gegenüber seinen Mitmenschen zu verhalten“, findet die 83-Jährige. An Corona-ähnliche Umstände in ihrem Leben kann sie sich nicht erinnern. Jedoch an Kriegstage, in denen sie mehr Angst um ihr Leben hatte, weil sie sich bei Fliegeralarm in einem sachsen-anhaltinischen Dorf verschanzen und mit ansehen musste, wie andere Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Seither ist sie immer auch eher pessimistisch als positiv eingestellt. Dann könne man nicht allzu sehr enttäuscht und umso mehr überrascht werden, sagt sie. Ja, das Kulturleben fehle aktuell schon, aber dann bekommt ihr Ehemann eben einen Gutschein zum bevorstehenden Geburtstag, der 2021 eingelöst wird.

Ein kleines Stück Freiheit

Mit dem Besuchsverbot können die Waldmanns zu zweit ganz gut umgehen. „Mein Sohn gibt regelmäßig einen Rollkoffer voll Frischfutter für Camillo und auch Kleinigkeiten für uns ab. Und wir telefonieren fast täglich“, erzählt sie. Wie es sei, jetzt im Seniorenwohnpark allein in einem Zimmer isoliert zu sein, mag sie sich lieber nicht vorstellen. „Das ist sicher schlimm.“ Nach der ersten Corona-Welle im Frühjahr waren zwischenzeitlich wieder Besuche erlaubt.

Und dann meldet Dackel Camillo Bedarf an einem Ausflug an. Mit ihm ist es möglich, sich in der Parkanlage bei einem Spaziergang zumindest ein kleines Stück Freiheit zu erhalten. Allerdings nur, wenn die Maske über Mund und Nase gezogen wurde.

Von Natalie Preißler