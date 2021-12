Corona-Impfstation am Krankenhaus Treuenbrietzen startet wieder

Treuenbrietzen

Am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen geht jetzt wieder eine Corona-Impfstelle an den Start. Ausschließlich über das Internet-Portal der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark gebucht werden kann zunächst ein Termin am 15. Dezember. Ein weiterer ist für den 22. Dezember bereits vorgesehen.

An beiden Tagen sind dann „Boosterimpfungen“ für bereits zweifach geimpfte Personen möglich sowie auch Erstimpfungen für bisher nicht geschützte volljährige Menschen aller Altersgruppen.

Termine werden ab sofort ausschließlich online vergeben und sind nur sichtbar, solange sie frei sind. Auch für mögliche Absagen gebuchter Termine hat die Kreisverwaltung inzwischen eine Möglichkeit entwickelt. Sie können ausschließlich per E-Mail erfolgen an die Adresse impfen@potsdam-mittelmark.de.

Am Krankenhaus Treuenbrietzen startet wieder eine Corona-Impfstelle. Der Weg wird vom Hauptparkplatz her ausgeschildert. Quelle: Thomas Wachs

„Telefonisch sind Reservierungen oder Umbuchungen gar nicht möglich“, erklärt Ina Tessnow. „Diesbezügliche Anrufe und E-Mails an das Krankenhaus führen nicht zum Ziel“, macht die Sprecherin des Krankenhauses deutlich.

Zutritt nur mit Maske

Auch für die Impfstelle gelten die aktuell verschärften Regeln zum Corona-Schutz am Krankenhaus. Angemeldete Interessenten mit Impfterminen dürfen die Impfstelle nur mit FFP2-Maske betreten.

Mitzubringen sind als Dokumente der Personalausweis, der Impfpass sowie die bereits ausgefüllten Aufklärungsdokumente, sie können im Internet zuvor ausgedruckt werden unter anderem über die Seite www.brandenburg-impft.de.

Online-Buchung für 22. Dezember erst später möglich

Für den weiteren Impftermin am 22. Dezember sind aktuell allerdings noch keine Online-Buchungen über das Portal des Kreises möglich, heißt es vom Krankenhaus. „Circa eine Woche vorher wird die Freischaltung der Zeiten durch den Landkreis erfolgen“, erklärt Ina Tessnow.

Wie Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape der MAZ sagte, werde auch die Stadtverwaltung die Impftermine am Krankenhaus erneut unterstützen. „So wie für die erste Runde der Impfungen werden wir Personal bereitstellen für die Durchführung der Termine“, sagt der Rathauschef.

Auch für die ab April erstmals am Krankenhaus Treuenbrietzen betriebene Corona-Impfstelle hatten die Stadt- und die Kreisverwaltung Personal zur Verfügung gestellt. Quelle: Thomas Wachs

Die Impfstelle am Krankenhaus war im Rahmen eines Kooperationsmodells mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark von April bis August diese Jahres erstmals in Betrieb.

Zweitimpfung werden individuell terminiert

„Wir freuen uns, dass wir vor Weihnachten mit vereinten Kräften durch Unterstützung seitens der Stadt Treuenbrietzen sowie des Landkreises die zwei Impftage kurzfristig anbieten können“, sagt Ina Tessnow. „Sollten Termine für Erstimpfungen gebucht werden, wird die Zweitimpfung individuell terminiert“, erklärt die Sprecherin des Fachkrankenhauses.

Erläuterungen zur Corona-Lage und zu Impfungen gibt die Kreisverwaltung auch auf ihrer Internetseite. Auf dem Klinikgelände in Treuenbrietzen ist der Weg zur Impfstelle vom Hauptparkplatz des Krankenhauses an der Johanniterstraße her ausgeschildert.

Von Thomas Wachs