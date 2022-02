Corona-Impfung: Vorerst letzter Termin in Treuenbrietzen am Krankenhaus

Treuenbrietzen

Am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen endet jetzt wieder die Reihe der Corona-Schutzimpfungen. Der vorerst letzte Termin ist für den 9. Februar organisiert. Interessenten können dafür ab sofort Zeiten reservieren.

Möglich ist dies ausschließlich via Internet über ein Portal der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark. Es ist über die Internetseite der Kreisverwaltung erreichbar.

Biontech-Impfstoff für Volljährige

„Für den 9. Februar können circa 60 Termine vergeben werden. Es besteht die Einschränkung auf Zweit- und Booster-Impfungen“, teilt Krankenhaus-Sprecherin Ina Tessnow am Mittwoch der MAZ mit. Angeboten werden zur Impfung ausschließlich für Volljährige mRNA-Impfstoffe des Herstellers Biontech/Pfizer.

Die Booster-Impfungen können laut der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) bereits drei Monate nach der Zweitimpfung erfolgen.

Die Apotheke am Krankenhaus Treuenbrietzen bereitet für den 9. Februar die vorerst letzten Corona-Schutzimpfungen vor. Quelle: Johanniter/Ina Tessnow

Im Buchungsportal jeweils sichtbar sind die Termine solange, wie sie verfügbar sind. Das gilt auch für die weiteren Impfstellen in Kooperation mit dem Landkreis in Bad Belzig und Lehnin. Sie werden fortgeführt.

Absage nur per E-Mail möglich

Für eventuelle Terminabsagen gibt es nur die digitale Möglichkeit. Sie können für bereits gebuchte Termine ausschließlich per E-Mail gesendet werden an die Adresse impfen@potsdam-mittelmark.de.

Telefonische Reservierungen oder Umbuchungen sind indes nicht möglich. Weder beim Landkreis noch beim Krankenhaus selbst. „Diesbezügliche Anrufe und E-Mails an unser Krankenhaus führen nicht zum Erfolg“, erklärt Ina Tessnow. Die Klinik habe mit der Terminvergabe nichts zu tun.

Nachfrage für Impfungen gesunken

Zurückgefahren wird das in Kooperation mit dem Landkreis und der Stadt Treuenbrietzen, die Personal stellt, unterbreitete Impfangebot im Krankenhaus, weil die Nachfrage nach Impfungen in den vom Landkreis betriebenen Impfstationen darüber hinaus in Bad Belzig und Lehnin zurückgegangen war. Allerdings waren die zuletzt im Rhythmus von zwei Wochen jeweils an einem Mittwoch angebotenen Termine an Krankenhaus Treuenbrietzen stets gut gebucht.

Von Thomas Wachs