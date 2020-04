Coronabesinnung: Kirchenglocke läutet nun dreimal täglich

Treuenbrietzen

Statt sonst lediglich dreimal am Wochenende läutet die Kirchenglocke von St. Marien zu Treuenbrietzen ab sofort dreimal täglich. So will die Kirchengemeinde in der aktuellen Coronakrise die Menschen einladen, sich Zeit für Besinnung, zum Innehalten und zum Gebet im Zusammenhang mit Covid-19 zu finden. Bis auf weiteres wird nun täglich um 8 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr automatisch geläutet.

Aufruf der Landeskirche

Die Treuenbrietzener Christen sind mit der Idee einem Aufruf der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz gefolgt. „In vielen Gotteshäusern läuten die Glocken derzeit einmal täglich um 12 Uhr und an manchen Orten auch dreimal, so wie nun bei uns in Sankt Marien“, erzählt Ralf Bohl, der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, am Donnerstag gegenüber der MAZ.

Die Idee treffe zumeist auf positive Resonanz. „Das konnten wir in verschiedenen Chats erfahren“, so Bohl. Doch habe es vereinzelt auch Kritik gegeben. „Einige wenige Anrufer im Gemeindebüro fragten an, ob denn unbedingt schon um 8 Uhr am Morgen das erste Läuten erfolgen müsse“, erzählt der Chef des Gemeindekirchenrates.

Technisch schnell umgesetzt

Dieser hat nun eigens die offizielle Läuteordnung geändert. Technisch ließ sich die Idee sodann ohne größeren Aufwand umsetzen. „Seit mehr als 15 Jahren verfügt unsere Kirchenglocke in Sankt Marien über eine elektronische Schaltuhr für den elektrischen Motor zum Läuten“, so Bohl. „Die Schaltuhr musste nun lediglich umprogrammiert werden.“ Wie sonst auch erklingt die Glocke für jeweils vier Minuten.

Kirche will Zeichen setzen

Üblich ist das Läuten gewöhnlich nur an Samstagen, um 18 Uhr, zum Ausläuten der alten Wochen. Zudem ruft die Glocke sonst mit dem Vorläuten sowie am Beginn zum jeweiligen Gottesdienst an Sonntagen.

„Es ist uns natürlich bewusst, dass nicht jeder, der die Glocke nun dreimal am Tag hört, jeweils gleich auch ein Gebet hält“, sagt Ralf Bohl. „Wir wollten jedoch in dieser besonderen Zeit und der ungewöhnlichen Situation, die die Welt so lange nicht gekannt hat, auch als Kirche ein Zeichen setzen.“

Von Thomas Wachs