Corona-Lage in Treuenbrietzen: Bürgermeister sieht zu viele private  Kontakte       

Treuenbrietzen

Angesichts noch immer hoher Zahlen bei Corona-Infektionen im Gebiet der Stadt Treuenbrietzen warnt Bürgermeister Michael Knape (parteilos) vor zu unvorsichtigem Verhalten. Wie er in der Sitzung der Stadtverordneten sagte, gebe es „keinen Grund zur Entwarnung“.

Die Zahlen hätten sich „auf hohem Niveau eingepegelt“ mit einer Inzidenz von 130 bis 150 für die insgesamt rund 7500 Einwohner zählende Kleinstadt. „Pro Woche müssen wir leider immer noch 15 bis 20 neue Fälle registrieren“, sagte der Rathauschef.

Privater Bereich als Infektionstreiber

Dabei sei „kein Hotspot wie eine Schule oder Ähnliches auszumachen“. Vielmehr gebe es Anzeichen dafür, dass die Infektionen hauptsächlich im privaten Bereich erfolgen. „Deshalb rufen wir dringend dazu auf, private Kontakte entsprechend den Vorgaben so weit wie möglich zu vermeiden“, so Knape.

Er kritisiert in dem Zusammenhang die jüngsten Probleme bei der Belieferung der gerade erst am 14. April im Krankenhaus Treuenbrietzen eingerichteten Corona-Impfstelle des Landkreises. Es sollte alles dafür getan werden, um dieses wohnortnahe Angebot für die Bürger aufrecht zu erhalten. Doch drohe aus Mangel an Impfstoff die Schließung nach dem vierten Terminam 5. Mai.

Stadt hilft mit Personal

Die Stadt stelle gerne zu den wöchentlichen Terminen am Mittwoch weiterhin acht Mitarbeiter ab. „Auch wenn das bedeutet, dass sie natürlich für ihre eigentlichen Aufgaben anderswo in der Stadt fehlen“, so Knape. „Doch ist uns das die Impfstelle am Ort wert. Immerhin sollten dort ja jetzt auch noch Feuerwehrleute und andere Gruppen in dieser Struktur geimpft werden“, sagte der Rathauschef.

Die am Krankenhaus Treuenbrietzen gestartete Teststelle soll womöglich umziehen. Anja Strobel vom Familienzentrum half zur Premiere beim Empfang am Testzelt. Quelle: Thomas Wachs

Die ebenfalls am 14. April auf dem Gelände des Krankenhauses etablierte Corona-Teststelle sei nach der nicht voll gebuchten Premiere beim zweiten Termin schon viel besser nachgefragt worden. „Allerdings gab es Hinweise, dass die Zeit zwischen 8 und 16 Uhr für viele berufstätige Menschen nicht ideal ist“, so Knape. Eine Ausweitung bis 18 Uhr werde gewünscht und jetzt geprüft.

Neuer Ort unter Wasserturm

Sollte es allerdings zu einem Stopp für die Impfstelle am Krankenhaus kommen, plädierte Knape dafür, die Teststation für den Mittwochstermin umziehen zu lassen ins Stadtzentrum. Statt jetzt an einem Parkplatz des Johanniter-Krankenhauses könnte das Testmobil dann zum Beispiel im Ratshof hinter der Sparkasse und unter dem Wasserturm Station machen. Dann wäre es auch zentraler zu erreichen im Stadtgebiet.

Von Thomas Wachs