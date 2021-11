Corona-Massentests an Grundschule Treuenbrietzen bringen Entwarnung 

Treuenbrietzen

Aufatmen für viele Eltern: Nach einer Woche Schließung zur Corona-Vorsorge konnte an der Grundschule Treuenbrietzen am Montag nun wieder der Unterrichtsbetrieb voll aufgenommen werden.

Großer Massentest an Grundschule

Möglich wurde dies durch einen groß angelegten, zentralen Massentest am Freitag in der Grundschule. Wie der Treuenbrietzener Schulmanager Peter Lipka erklärt, waren am Vormittag insgesamt 404 PCR-Tests vorgenommen worden.

Corona-Vorsorge: in der Grundschule Treuenbrietzen gelten getrennte Wege und Hygieneauflagen. Quelle: Thomas Wachs

Sie galten der „Freitestung“ der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die nach einer Häufung positiver Tests von der Vorwoche – auch als Kontaktpersonen – in Quarantäne geschickt worden waren bis zum 19. November.

Bei der großen Testaktion, die von zwei Teams des Krankenhauses „Ernst von Bergmann“ aus Bad Belzig und im Beisein eines Gesundheitsaufsehers der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark über sechs Stunden hinweg durchgeführt worden war, sind allerdings auch zehn neue Infektionsfälle erkannt worden.

Private Quarantäne für einige Schüler

„Da diese Personen aber durch die Schließung der Schule in der Vorwoche keine Kontakte zu Mitschülern gehabt haben dürften, resultieren daraus keine neuen Quarantäne-Verfügungen für Klassen oder gar die gesamte Schule“, erklärt der Schulmanager. „Es gelten natürlich aber die persönlichen Quarantäne-Auflagen für die Betroffenen im privaten Bereich“, so Lipka.

An der Grundschule Treuenbrietzen führten einige Schüler am Montag unter Aufsicht Antigen-Schnelltests durch (Symbolbild). Quelle: Robert Michael/dpa

Er sowie auch einige Eltern lobten in sozialen Netzwerken den guten Ablauf der Testaktion und die direkte Kommunikation mit dem Gesundheitsamt und der Schule. Schon am Sonntag seien die Testergebnisse ausgewertet gewesen.

Gute Arbeit über das Wochenende

„So war für uns klar, wie es am Montagmorgen weitergehen kann“, sagt Peter Lipka. „Das war eine wirklich gute Teamarbeit“, erklärt der Schulmanager. Auch habe sich der Gesundheitsaufseher viel Zeit genommen beim Testtag, um Eltern in Ruhe viele Fragen zu beantworten.

Weil aber für einige Schüler, die zu unterschiedlichen Zeiten offiziell in Quarantäne geschickt worden waren, die Frist von zehn Tagen bis zur „Freitestung“ am Freitag noch nicht ganz abgelaufen war, fanden am Montagmorgen für drei Klassen noch unter Aufsicht von Mitarbeitern der Stadtverwaltung in Amtshilfe für das Gesundheitsamt einige Antigen-Schnelltests statt in der Schule.

Alle vier Quarantäne-Klassen aufgehoben

„Diese verliefen für alle ohne positives Ergebnis. Damit sind nun alle vier Quarantäne-Klassen aufgehoben“, erklärt Peter Lipka. Die unterschiedlichen Tests jedoch stießen bei einigen Eltern auf Kritik in Sozialen Netzwerken. „Eine Sache regt mich schon auf“, schreibt eine Facebook-Nutzerin: „Warum reicht für die, die nicht beim PCR-Test waren, ein zertifizierter Antigentest. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das kann echt nicht wahr sein.“

Peter Lipka ist Treuenbrietzener Schulmanager. Quelle: privat

Peter Lipka verweist auf die Anordnungen des Gesundheitsamtes. Der zentrale Schnelltest am Montag in der Schule unter Aufsicht sollte Eltern weite Wege zu einem anerkannten Testzentrum ersparen, das es aktuell in der Stadt nicht gibt, erklärt der kommunale Schulmanager im Netzwerk Facebook.

An Gesamtschule Treuenbrietzen läuft es schlechter

Nicht so zufrieden ist Peter Lipka indes mit der Kommunikation und dem Ablauf beim Umgang mit den Corona-Fällen an der Gesamtschule. Auch dort waren vor gut einer Woche vier Klassen in Quarantäne geschickt worden.

Grünes Licht zur Aufhebung der Corona-Quarantäne gab es noch nicht für alle Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Die Betroffenen haben sich alle inzwischen durch qualifizierte Antigen-Schnelltest anerkannter Teststellen freitesten können. Aus dem Umfeld der Gesamtschule gebe es mit Stand vom Montag allerdings aktuell noch 17 bekannte Corona-Infektionsfälle. „Drei neue sind hinzu gekommen“, erklärt Peter Lipka.

Er erwartet „im Laufe der Woche“ neue Informationen. Doch läuft der Kontakt mit dem Gesundheitsamt hier leider – aus welchen Gründen auch immer – nicht so optimal wie bei der Grundschule“, erklärt der Treuenbrietzener Schulmanager am Montag gegenüber der MAZ.

Von Thomas Wachs