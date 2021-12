Corona-Protest: Spontaner „Montagsspaziergang“ mit Kerzen in Treuenbrietzen     

Treuenbrietzen

In der Stadt Treuenbrietzen finden jetzt regelmäßig „ Montagsspaziergänge“ statt. Sie sind offenbar von Gegner der aktuellen staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie organisiert.

Die Zahl der Unterstützer wächst offenkundig. Bei der zweiten Auflage am Abend des 6. Dezembers zogen gut 75 Teilnehmer mit Kerzen in der Hand und Lichtern durch die Stadt zum Rathaus. Begleitet von Polizisten.

In Treuenbrietzen finden jetzt „Montagsspaziergänge“ statt. Die Polizei war am Rathaus präsent auch zum Rathaus. Quelle: Thomas Wachs

Die nach Angaben der Ordnungshüter kurzfristig angemeldete Versammlung steht unter dem Motto „Licht für die Welt – alle zusammen für die Freiheit“. So wollen die Organisatoren nach eigenen Angaben „ein Zeichen setzen, um gegen Spaltung und Ausgrenzung in der Gesellschaft vorzugehen“, wie Enrico Sowade, der Initiator der fortan wöchentlich geplanten Treffen, gegenüber der MAZ sagte.

Mehr Teilnehmer erwartet

Er und seine Mitstreiter gehen davon aus, dass die Zahl der Teilnehmer weiter wachsen werde, „weil Politiker in unserem Land derzeit an der Bevölkerung vorbei regieren“. Dies bezieht Sowade nicht allein auf die Corona-Situation. „Corona ist mir scheiß egal, das ist eine Krankheit“, so der Organisator der stillen Kundgebung. Eingeladen dazu wurde über Soziale Netzwerke wie Facebook und Telegram.

„Mit den Spaziergängen wollen wir allen zeigen, dass sie nicht alleine sind und sich als Menschen nicht spalten lassen sollten in der Gesellschaft“, so Sowade.

Polizei begleitet Lichtergang

Die Veranstaltung sei spontan angemeldet worden, bestätigt die Polizei vor Ort. Sie hat den Spaziergang durch die Stadt begleitet und auch die abschließende Zusammenkunft am Markt vor dem Rathaus beobachtet. Zwischenfälle gab es nicht.

In Treuenbrietzen finden jetzt „Montagsspaziergänge“ statt. Die Polizei hat am Nikolausabend rund 75 Personen begleitet beim stillen Gang zum Rathaus. Quelle: Thomas Wachs

Bei der ersten Auflage des Spaziergangs vor einer Woche seien circa 20 Personen aus der Stadt Treuenbrietzen und ihren Ortsteilen mit durch die Stadt gezogen, sagt der Organisator.

Größere Demonstration geplant

„Wenn die Freiheit der Menschen noch weiter eingeschränkt wird, müssen wir mal friedlich auf die Straße gehen“, so Enrico Sowade. „Die Leute wollen etwas tun“, so sein Eindruck.

„So lange wie Leute kommen“, solle der „Montagsspaziergang“ nun fortgeführt werden als friedliche Kundgebung. „Sicher werden wir auch noch mal eine größere Demo anmelden“, sagt Enrico Sowade.

Von Thomas Wachs