Corona-Protest in Treuenbrietzen: Lichtermarsch und Mahnwache dagegen mit mehr Teilnehmern       

Zum zweiten Mal in Folge fanden rund um das Rathaus Treuenbrietzen und im Stadtgebiet am Montagabend zwei Kundgebungen statt. Insgesamt waren gut 250 Personen auf die Straße gegangen. Damit stieg die Teilnehmerzahl gegenüber der Vorwoche jeweils leicht an.

Zeitgleich liefen abermals ein „Lichterspaziergang“ durch die Stadt und eine „Mahnwache“ als Kontrapunkt dazu am Rathaus ab.

Verstoß gegen Versammlungsgesetz

Beim „Lichtermarsch“ waren Menschen unter dem Motto „Gemeinsam für Einigkeit und Recht und Freiheit – zusammen für den Schutz unserer Demokratie“ unterwegs. „Ein Lichtermeer gegen Ausgrenzung und Spaltung“ sollte mit dem Kerzenlauf entstehen.

Wie schon in der Vorwoche mobilisierten diese Akteure knapp 190 Personen aus der Stadt sowie aus umliegenden Kommunen. Sie zogen zunächst zum Treffpunkt am Rathaus. Eine eigene Veranstaltung – wie noch in der Vorwoche an den Hakenbuden – war diesmal nicht angemeldet worden.

Das bestätigt Treuenbrietzens Bürgeramtsleiter Ralf Gronemeier gegenüber der MAZ. Die indes vor dem Rathaus veranstaltete „Mahnwache zum Schutz unserer Demokratie“ war beantragt bei der Polizei und genehmigt. Die Veranstalter dort wollten „ein Zeichen setzen gegen Falschmeldungen durch Corona-Leugner und Querdenkerdemos“.

Bei dem Lichterspaziergang hingegen „handelt es sich um einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz“. Das sagte René Dannenberg, der Einsatzleiter der Polizei, gegenüber der MAZ. Insgesamt registrierten er und seine Kolleginnen und Kollegen „einen friedlichen Verlauf beider Veranstaltungen“.

Polizei sichert Lichterspaziergang ab

Die Polizei sicherte den Lichterspaziergang durch das Stadtgebiet ab. Kurzzeitig wurde die Bundesstraße 2 immer wieder gesperrt für den Übergang des Lichterzuges. Der Weg führte vom Markt bis zum Kreisverkehr in der Leipziger Straße und an der B2 hinauf bis zur Marienkirche und zurück zum Markt.

Dort lösten sich beide Veranstaltungen gegen 20 Uhr nach gut zweieinhalb Stunden auf.

Ein offizieller Initiator des Lichtermarsches hatte sich bis zuletzt nicht bei der Polizei als Veranstalter zu erkennen gegeben. Das sagte der Einsatzleiter am Ende. Geahndet werden könne der Verstoß gegen das Versammlungsgesetz für die ungenehmigte Veranstaltung somit nicht.

Nur wenige Teilnehmende hielten sich an die Maskenpflicht und Abstandsregeln gemäß der aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung.

Hygienekonzept für den Marktplatz

Zur Mahnwache am Rathaus indes hatten sich die Veranstalter ein Hygienekonzept genehmigen lassen. Dort waren die gut 60 Teilnehmenden mit Masken, Abstand und Registrierung zur Kontaktnachverfolgung in ihrem stillen Protest präsent auf dem Vorplatz.

Mit Plakaten und Transparenten vertraten sie ihre Position. Darauf hieß es unter anderem „Schützt unsere Demokratie!!!“ und „Gegen Hass, Hetze und Verunsicherung“ sowie „Gemeinsam schaffen wir es, gesund zu bleiben“. Das war unter anderem auf einem Banner am Rathaus-Balkon zu lesen.

Fackeln, Kerzen und Trommeln sind verboten

Aufgrund der aktualisierten Eindämmungsverordnung hatte die Polizei weitere Auflagen angeordnet. So sind allgemein aktuell Fackeln, Kerzen und Trommeln bei Kundgebungen untersagt. Sie müssen zudem mindestens 48 Stunden zuvor angezeigt werden bei denn Ordnungsbehörden.

Bei Verstößen wäre die Polizei berechtigt, Bußgeldverfahren einzuleiten. Auf Anzeigen wegen Verstößen gegen die aktuellen Regelungen der Corona-Eindämmungsverordnung verzichtete die Polizei jedoch an dem Abend in Reihen der Teilnehmenden des Lichterlaufes.

Kurzzeitig gemeinsam am Rathaus versammelt

„Ich hatte Bürger dazu ermuntert, mit zum Rathaus zu kommen, weil wir doch zumindest einen Teil des Mottos der Veranstaltung hier – nämlich das Eintreten gemeinsam für den Schutz unserer Demokratie unterstützen“, sagt Frank Simon gegenüber der MAZ. Der Treuenbrietzener zählt zu den Hauptakteuren der bisherigen Lichtermärsche in der Stadt.

Kurz vor Ende der beiden Veranstaltungen kam es auch zu einem direkten Gespräch zwischen ihm und Nadja Körner, der Initiatorin der Mahnwache am Rathaus, sowie weiteren Akteuren dort. Sie argumentierten gegen die aus ihrer Sicht häufig verbreiteten falschen Fakten aus Reihen von Corona-Leugnern und Querdenkern.

Wie Nadja Körner ankündigte, werde ihre Gruppe am kommenden Montag nach den Weihnachtsfeiertagen zunächst nicht zu einer weiteren Mahnwache aufrufen. „Wir wollen den Leuten die Weihnachtsruhe gönnen“, sagte Körner gegenüber der MAZ. Danach solle im Januar aber neu entschieden werden, „wie groß der Bedarf angesichts der Omikron-Corona-Variante dann für uns alle sein wird“.

Kontrapunkt gegen Corona-Verharmlosung

Nadja Körner hoffe, „dass weitere Leute unserem Beispiel aus Treuenbrietzen folgen und einen Kontrapunkt gegen Corona-Verharmlosung setzen“. Erste Signale gebe es aus Bad Belzig. Dort fand am Sonntag ebenfalls erneut ein Lichtermarsch von circa 250 Personen statt, die aktuelle Corona-Maßnahmen kritisieren. Dort wollen Initiatoren nun auch zum Gegenprotest aufrufen.

Frank Simon wiederum kündigte an, weiter „gegen eine Spaltung der Gesellschaft zwischen geimpften und ungeimpften Menschen“ aktiv bleiben zu wollen in Treuenbrietzen. „Wir sind generell nicht gegen Corona-Maßnahmen. Unser Hauptthema ist aber die Ausgrenzung einer Minderheit, die zumindest heute Abend hier zu einer Mehrheit geworden ist“, sagt Simon.

