Coronafall bei Erzieherin in Treuenbrietzener Kindertagesstätte     

Vier Kolleginnen und 35 Kinder der Kita „Spielkiste“ in Treuenbrietzen sind in Quarantäne. Anlass ist die Corona-Infektion einer Erzieherin. Die Stadt prüft Auswirkungen für den weiteren Betrieb.

