Zeuden

In der Stadtverwaltung Treuenbrietzen klingeln die Telefone heiß. Immer wieder melden sich dort aktuell Anwohner aus dem Dorf Zeuden. Dort ist die Straßenbeleuchtung komplett ausgefallen. Das gesamte Dorf ist dunkel über Nacht. Und das wird auch noch einige Tage so bleiben.

Zwar habe die Verwaltung den Schaden im Blick. Doch fehlen für die beauftragte Reparatur entscheidende Ersatzteile. „Daher bittet die Stadtverwaltung um Verständnis dafür, dass die Straßenbeleuchtung in der Ortslage Zeuden bis zur Reparatur, voraussichtlich bis zum 11. Oktober, abhängig von der Zustellung der bestellten Ersatzteile, nicht funktionieren wird“, teilt Franziska Brocksch, die Sprecherin des Rathauses, am Mittwoch mit. Bis dahin sollten Anlieger davon absehen, den Schaden erneut zu melden.

Nach Informationen der Edis-Netz AG sei die Freileitung für die Straßenbeleuchtung in der gesamten Ortslage beschädigt und daher komplett ausgefallen. Die Stadt werde den Schaden in Kooperation mit einem Elektro-Unternehmen schnellstmöglich beheben, heißt es weiter aus dem Rathaus. „Die Ersatzteile sind bereits bestellt, werden aber voraussichtlich erst in der kommenden Woche geliefert“, so Brocksch.

Von Thomas Wachs