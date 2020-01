Das letzte Jahr als Wirtspaar in Treuenbrietzen hat begonnen

Treuenbrietzen

Das 20-jährige Betriebsjubiläum wollen sie noch schaffen: Im Januar kommenden Jahres werden Bernd Kuklinski und seine Lebensgefährtin Karin Fester ihre Gaststätte Reuters Restaurant in Treuenbrietzen schließen. „Dann haben wir das Rentenalter erreicht“, sagt der heute 65-Jährige. Er hoffe auf einen Nachfolger, aber das sei noch ungewiss. Beide haben die Gaststätte mit Deutscher Küche seit 2001 gepachtet. Sie müssen keinen neuen Inhaber suchen.

Ihrem letzten Jahr als Wirtspaar gehen sie mit gemischten Gefühlen entgegen. „Der 31. Januar 2021 ist der letzte Tag, den wir offen haben. Es wird komisch sein“, sagt Bernd Kuklinski. „Ich freue mich auf den Ruhestand“, sagt dagegen seine Partnerin. Sie ist Dialyse-Patientin und sehnt sich auch ein wenig nach mehr Muße und Freizeit. Auf ihren Beruf aber lässt sie nichts kommen. „Er macht viel Spaß.“

Broiler-Bar zu DDR-Zeiten

Das Restaurant hat eine lange Tradition, die Generationen an Treuenbrietzenern erlebt haben. Das Gebäude ist weit über 100 Jahre alt, schätzt Bernd Kuklinski. Zunächst war es ein Kolonialwarengeschäft mit kleinen Ausschank. Zu DDR-Zeiten war das Haus bekannt als Broiler-Bar.

Dann wurde es ein Gasthaus, das Hartwig Reuter von seiner Mutter übernahm. Seit 2001 sind Bernd Kuklinski und Karin Fester dort das Wirtspaar. Den Namen des Gasthauses, das idyllisch direkt neben dem Heimatmuseum liegt, zu wechseln, wollten sie nicht: „Es geht ja auch um den Wiedererkennungseffekt.“

Bürgerliche Einrichtung

Deutsche Küche bietet Reuters Restaurant an. Ein wenig ist das zu erahnen – auch ohne Blick in auf die Speisekarte. Eichenholztische mit weißen und roten Tischtüchern stehen in der Gaststube. Geflochtene Korblampen hängen darüber und in den Fenstern Spitzengardinen. Emaille-Schilder von Biermarken prangen an der Wand. An der Theke informiert ein Schild, dass es Kugeleis zum Mitnehmen gibt.

Reuters Restaurant in Treuenbrietzen liegt direkt neben dem Heimatmuseum. Quelle: Marion von Imhoff

Schnitzel mit Bratkartoffeln und Fisch von der Forellenzuchtstation in Lochtow seien die Renner, sagt der gelernte Koch Kuklinski. Rinderroulade und die typischen Gerichte der Jahreszeiten biete er auch mit Erfolg an. Spargel ab dem Frühling halt, Wild und Geflügel in der kalten Jahreszeit.

Jeden Tag schält Bernd Kuklinski fünf bis zehn Kilo Kartoffeln, länger als eine halbe Stunde braucht er dafür nicht. Wenn er Busreisende erwartet, mailt er den Unternehmen zuvor eine Auswahl an Gerichten, der Reiseleiter fragt dann während der Fahrt nach und zwei Stunden vor Ankunft der Gruppenreisenden erhält Reuters Restaurant deren Wünsche mitgeteilt.

Klassiker bei den Torten

Auch Familienfeiern organisiert das Wirtspaar. Der Klassiker zur Kaffeestunde ist Schwarzwälderkirsch und Mokkatorte.

Mal etwas anderes als Großmutters Hausrezepte auszuprobieren, also etwa griechische oder italienische Küche, fände Bernd Kuklinski merkwürdig. Daran ändert auch nichts, dass er selbst liebend gern chinesisch essen geht.

Kennengelernt haben sich Bernd Kuklinski und Karin Fester in einem Restaurant in Jüterbog, in dem beide als Angestellte arbeiteten. In der Selbstständigkeit wehe einem ein anderer Wind um die Nase, sagt der Wirt heute. Im Sommer kommen immer wieder Besucher, die eine Außenterrasse bei ihnen vermissen und wieder gehen.

Nicht immer ganz einfach

Wie ist es als Paar gemeinsam zu arbeiten, wenn der Lebensgefährte also auch der Kollege ist? „Schön und schwierig“, sagt sie. „Man ist ja 24 Stunden zusammen.“ Manchmal seien seine Anweisungen an sie schon recht streng. „Er mag es nicht, wenn ich mit den Gästen zu lange plaudere.“ Aber ihr sei das wichtig, sagt Karin Fester.

Beide lösen sich tagsüber ab, während des Mittagstisches und ab 17 Uhr sind beide immer zusammen im Dienst. Ab 22 Uhr ist Feierabend. „Wir schmeißen niemanden raus, aber wenn sich nur noch zwei Gäste an einem Bier aufhalten, sagt meine Frau schon zu ihnen: , So Jungs, jetzt ab in die Buntkarrierten“, sprich ins Bett.“

Im Ruhestand wollen beide Deutschland besser kennen lernen. Und ihr Schrebergarten ist ihnen wichtig. Die Wohnung unter dem Dach über der Gaststätte werden sie aufgeben.

Von Marion von Imhoff