Treuenbrietzen

Schon ab der achten Klasse der gemeinsamen Schulzeit in Treuenbrietzen habe sie ein Auge auf ihren heutigen Ehemann geworfen, erzählt Helga Niedack. Wann es genau begann mit der bis heute großen Liebe der beiden, weiß Herbert Niedack (88) indes nicht mehr so exakt. Sicher sind sich die rüstigen Senioren jedoch, dass nun 70 glückliche Jahre als Paar hinter ihnen liegen.

„Nachdem wir fünf Jahre zusammen gegangen sind, waren wir uns sicher, dass wir heiraten können“, sagt die 87-Jährige. Auch gemeinsame Tanzabende in der Rosendiele, im Bürgergarten und manchmal auch im Schützenhaus brachten Gewissheit. Die Hochzeitsglocken läuteten dann am 27. August 1955.

Erst ins Rathaus, dann in die Kirche

Es ging für die 23 und 22 Jahre alten Brautleute zum Standesamt im Rathaus Treuenbrietzen und anschließend zur Trauung in die Marienkirche. Entsprechend können die Niedacks 65 Jahre später nun ihre eiserne Hochzeit feiern.

Schon vor der Hochzeit hatte Herbert Niedack im Hause seiner Eltern und Großeltern an der Kietzstraße eine Wohnung ausgebaut. „Die Eltern haben unten gewohnt und wir oben. Zwei Zimmer und eine Küche reichten“, erzählt der in Treuenbrietzen aufgewachsene Senior. Der Tischler hat nach und nach das kleine Häuschen herausgeputzt, die Schrankwand selbst gezimmert „und wohl jedes Brett, das hier zu sehen ist, selbst in der Hand gehabt.“

Arbeitsplatz gleich um die Ecke

Gut 40 Jahre bis zur Rente war der Betrieb „Vereinigte Tischler“ in der Neuen Marktstraße sein Arbeitsplatz gleich um die Ecke.

Helga Niedack stammt aus Königsberg im einstigen Ostpreußen. 1940 kam sie mit den Eltern von der Metropole in die Kleinstadt Treuenbrietzen. Ihr Vater war in Militärdiensten als Funker auf den Stützpunkt am Hellberg versetzt worden. „In der Neuen Hufenstraße waren wir die ersten Mieter in den damals für Mitarbeiter der Funkstation gerade neu gebauten Häusern.“

Als gelernte Friseurin arbeitete Helga Niedack später auch als Kosmetikerin, bis die Pflege der erkrankten Schwiegermutter im Mittelpunkt stehen musste.

Viele Reisen schon zu DDR-Zeiten

Dennoch erinnern sich die Niedacks vor allem an viele schöne Erlebnisse aus 65 Ehejahren. Auf vielen Reisen ging es schon zu DDR-Zeiten mehrmals in die Sowjetunion und nach Tschechien. Nach dem Mauerfall war Spanien ein oft besuchtes Lieblingsziel. „Wir waren genügsam, fleißig und sparsam“, sagt Herbert Niedack. „Und wir haben nicht geraucht und getrunken“, ergänzt seine Frau.

1956 wurde der erste Sohn Uwe geboren. Der Bruder Steffen folgte 1962. Heute gehören ein Enkel und zwei Urenkel zur Familie. Nach dem großen Familienfest zur diamantenen Hochzeit vor fünf Jahren, soll der 65. Jahrestag nun in engster Runde gefeiert werden.

Dabei sind die Niedacks gesundheitlich weitgehend fit. „Zeitung lesen geht noch ohne Brille“, sagt der 88-Jährige stolz. Auch die Arbeit mit Kartoffeln, Blumen und Gemüse im 1200 Quadratmeter großen Garten am Stadtrand habe fit gehalten. Ebenso der Sport als Handballer in der Jugend und später im Männerturnverein MTV 1861.

Lebensmotto vom Friseur

Ein Lebensmotto haben sich die Jubilare schon früh übernommen aus dem einstigen Friseurladen schräg gegenüber in der Kietzstraße: „Die sich pflegen, sind anderen überlegen, hieß dort ein Spruch“, erzählt Helga Niedack.

„Für uns war es immer wichtig, uns einig zu sein und Entscheidungen gemeinsam zu treffen“, sagt ihr Ehemann. Auch wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gegeben habe. „Meist aber nur zur Erziehung der Kinder“, so Helga Niedack. Nun wollen die eisernen Eheleute „noch gemeinsam 90 Jahre alt werden, aber niemandem zur Last fallen“.

Von Thomas Wachs