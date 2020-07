Treuenbrietzen

Auf Werkzeuge abgesehen hatten es Diebe am Wochenende bei einem Einbruch in eine Gartenlaube am Hans-Grade-Weg in Treuenbrietzen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, verschwanden Kleinteile und Werkzeuge aus dem Domizil.

Das hatte der Laubenbesitzer erst festgestellt, als er ein bestimmtes Handwerkszeug nutzen wollte. Denn das Gebäude selbst war nicht durchwühlt worden.

Aufgefallen war auch dann erst, dass Unbekannte wohl die Eingangstür manipuliert hatten, um in die Laube zu gelangen.

Der Schaden des Einbruchs wurde durch den Besitzer auf etwa 200 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Von MAZ