Marzahna

Zwei Einbrüche sind in Marzahna angezeigt worden. Zunächst meldete die Mitarbeiterin eines Unternehmens am Mittwoch gegen 2.45 Uhr, dass Unbekannte den Zaun zum Betriebsgelände durchtrennt haben. Offenkundig wurde von ihnen ein Hochdruckreiniger sowie Kraftstoff entwendet.

Die verständigten Beamten des Polizeireviers Bad Belzig dokumentierten den Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass sich in unmittelbarer Nachbarschaft ein weiterer Einbruch ereignet hat. Dort müssen die Tatverdächtigen einen Zaun überstiegen haben und in die Garage gelangt sein. Von dort entwendeten sie Tabakwaren, Kraftstoff sowie Kleinstwerkzeug. Die Untersuchungen dauern an.

Von René Gaffron