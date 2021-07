Bardenitz

Teuere Beute gemacht haben dreiste Diebe am Wochenende im Treuenbrietzener Ortsteil Bardenitz. Dort durchtrennten bislang noch unbekannte Täter einen Wildzaun und verschafften sich so Zugang zu einem umfriedeten Vereins-Gelände der Schützen an der Bardenitzer Dorfstraße.

Anschließend brachen die Täter mehrere Container auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen diverse Gerätschaften wie ein Notstromaggregat. Der Einbruch geschah in der Zeit zwischen Samstag, 9.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr.

Der Schaden beläuft sich ach Angaben der Polizei vom Montag auf mehrere Tausend Euro. Denn nach Informationen der MAZ hatte es auch wilde Zerstörungen gegeben unter anderem an einer Toilette, die zerstört wurde.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ