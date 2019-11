Treuenbrietzen

Einbrecher haben am Anfang der Woche ihr Unwesen in Treuenbrietzen getrieben. In der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch sind Unbekannte in das Kino „ Kammerspiele“ an der Leipziger Straße eingebrochen. Die Täter erbeuteten unter anderem Geldspenden, die dem Kinoförderverein galten. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Ein zweiter Einbruchsversuch in der Stadt schlug in der Nacht zu Mittwoch indes fehl. Unbekannte hatten vergeblich versucht, in eine Treuenbrietzener Wohnung einzubrechen. Dabei beschädigten sie lediglich die Wohnungstür. Die Polizei ermittelt.

Von MAZonline