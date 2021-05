Diebe räumen Hausbaustelle in Treuenbrietzen aus  

Treuenbrietzen

Kriminaltechniker ermitteln nach dem Einbruch in eine Hausbaustelle in Treuenbrietzen. Am Hans-Grade-Weg waren die Kriminellen in der Zeit zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Montag, 9.40 Uhr, in den Rohbau eines Einfamilienhauses eingedrungen.

Dazu hatten sie ein bereits montiertes Fenster gewaltsam geöffnet. Bei der Kontrolle der Baustelle wurde festgestellt, dass diverse Werkzeuge entwendet wurden. „Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich“, heißt es am Montag von der Polizei.

Weil die Eindringlinge Spuren zurückgelassen haben, wurde die Kriminaltechnik eingesetzt. Die spezialisierten Polizisten nahmen eine Anzeige auf und sicherten am Tatort diverse Spuren.

Von MAZ