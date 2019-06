Görzke/Treuenbrietzen

Zwei Einbrüche sind am Wochenende im Hohen Fläming angezeigt worden. So haben Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend das Fenster zu einem Einfamilienhaus in der Görzker Kirchstraße aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurden dort die Räume durchwühlt und Bargeld gestohlen. Besonders ärgerlich: Der Geschädigte liegt im Krankenhaus und musste dort von den Beamten über den Sachverhalt informiert werden.

In der Treuenbrietzener Burgwallstraße ist der Schaden am Sonntag morgen entdeckt worden. Zwei Mopedanhänger, zwei Stromaggregate, einen Rasentraktor und eine Kiste Bier haben die Täter dort entwendet. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 800 Euro. Spuren konnten gesichert werden. Die Kriminalisten haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von René Gaffron