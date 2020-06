Treuenbrietzen

Ein Vierteljahrhundert ist nun fast rum. Seit Januar 1996 hat Christopher Rommel fast 25 Jahre lang den Ausbau der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen federführend mit geprägt. Er war mit großen Veränderungen verbunden. Vor allem am Beginn.

Nun geht der Klinikdirektor und Chefarzt mit den zwei Doktortiteln zum 1. Juli in den Ruhestand. Am Montag ist Abschied gefeiert worden bei einem Kaffee-Empfang in kleiner Runde mit Weggefährten des 66-Jährigen.

Grundlegende Reform nach der Wende

„Nach der politischen Wende erfuhr auch die Psychiatrie im Land Brandenburg eine grundlegende Reform“, erzählt Christopher Rommel. Von der zentralen Betreuung in fünf Schwerpunktkliniken ging es zur wohnortnäheren Versorgung in 18 Anlaufpunkten an allgemeinen Krankenhäusern landesweit.

„Das war die Chance für das Krankenhaus Treuenbrietzen“, erinnert sich Rommel. Als 1994 mit der Kreisgebietsreform das einstige Kreiskrankenhaus des Kreises Jüterbog in Treuenbrietzen aufgelöst wurde und eine neue Perspektive finden musste, war die Psychiatrie eine wesentliche Säule. Und sie blieb es bis heute in dem Fachkrankenhaus mit verschiedenen Ausrichtungen. „ Belzig und Luckenwalde, wo die neuen Kreiskrankenhäuser angesiedelt wurden, lehnten es damals ab, Klinken für Psychiatrie zu integrieren“, erinnert Christopher Rommel.

Weites Versorgungsgebiet

Heute verfügt die von ihm bis jetzt geleitete Klinik über 60 Betten. Hinzu kommen Plätze und Sprechstunden in drei Tageskliniken. Aufgebaut wurden 22 Plätze in Treuenbrietzen sowie je zwölf in Jüterbog und Bad Belzig. Ferner gehören das Johanniter-Gesundheitszentrum in Treuenbrietzen mit 32 Wohnplätzen und 44 Plätze zur häuslichen Betreuung von Patienten zum dezentralen System.

Das Versorgungsgebiet für rund 120.000 Bürger erstreckt sich auf die Landkreise Potsdam- Mittelmark und Teltow-Fläming. „Zu 98 Prozent kommen die Patienten auf freiwilliger Basis zu uns. Einweisungen sind die Ausnahme“, erklärt der Chefarzt.

Neue Wahrnehmung psychischer Erkrankungen

Längst hat der Experte eine ganz anderer Wahrnehmung psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft registriert. „Versteckten sich Patienten vor 25 Jahren noch eher mit solchen Diagnosen, geht man heute allgemein offener damit um“, so Rommel.

Eine Zunahme psychischer Erkrankungen sieht er nicht. „Doch werden entsprechende Krankheitsbilder heute stärker wahrgenommen.“ Vor allem die Corona-Krise aktuell habe den Bedarf an Beratungen steigen lassen, weil viele Menschen mit zusätzlichen Ängsten konfrontiert seien, erklärt Christopher Rommel: „Heute nehmen Menschen psychische Schwankungen allgemein stärker ernst und suchen fachliche Hilfe“.

Ganzheitlicher Ansatz

Immerhin seien „psychische Erkrankungen zumeist gut heilbar, wenn sie frühzeitig erkannt und therapiert werden“, sagt der Expert. „Ein ganzheitlicher Ansatz und die Kooperation mit den Mediziner-Kollegen der anderen Fachrichtungen, „wie ich sie in Treuenbrietzen immer sehr kollegial erleben konnte, ist dabei wesentlich“, so Rommel. Zu seinem Team gehörten bisher zehn Ärzte, fünf Psychologen sowie rund 35 Pflegekräfte.

Seine Klinik sieht der scheidende Direktor auch für die Zukunft gut aufgestellt. Vor allem auch durch die nun laufenden Bauarbeiten. So wird der Kliniktrakt bis 2021 derzeit komplette saniert und um einen modernen Neubau ergänzt. In Bad Belzig haben die Johanniter das Gebäude des einstigen Jugendzentrums „Pogo“ erworben. Dort läuft der Umbau für den Einzug der bisher in der „Villa Else“ am Krankenhaus arbeitenden Tagesklinik.

Viel Platz für neue Angebote

„Dort wird es dann viel Platz geben auch für weitere Angebote wie Vorträge und Seminare“, erzählt Christopher Rommel. Eine Transparenz für die Arbeit seiner Klinik war ihm immer wichtig. Auch um mit Vorurteilen aufzuräumen, dass Psychiatrie immer hinter verschlossenen Türen stattfinde. „ Psychiatrie verständlich erklärt“, heißt eine etablierte Vortragsreihe für interessierte Bürger.

Für den offenen und interdisziplinären Ansatz seiner Arbeit kam dem Chefarzt auch seine eigene berufliche Entwicklung zugute. Aufgewachsen in Frankfurt am Main, war es zunächst Rommels Ziel, Lehrer zu werden. Das Lehramtsstudium für Biologie und Gesellschaftswissenschaften hatte er abgeschlossen und den Doktortitel in Biologie in der Tasche. Dann kamen der Wechsel zur Medizin mit dem nächsten Studium und der zweiten Promotion. Über Studienaufenthalte in Kassel, Göttingen und Oldenburg ging es nach Berlin.

Autofahrt für freien Kopf

Bis heute wohnt Christopher Rommel in Berlin-Zehlendorf, wo seine Frau ein Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie im eigenen Hause betreibt. Ihr Sohn folgte dem Vater beruflich und steckt aktuell im Abschluss seines Medizinstudiums.

Die täglichen Autofahrten für je eine Stunde nach Treuenbrietzen und abends zurück nahm Rommel gerne in Kauf. „Den Kopf freibekommen, etwas diktieren und einige Telefonate führen oder einfach mal still sein, dafür war die Autofahrt immer gut geeignet“, erzählt Rommel.

Entspannung in der Freizeit findet der Doktor beim Chorgesang in einer Kantorei. Skifahren sowie vor allem das Segeln gehören zu seinen großen Hobbys und beliebten Urlaubsaktivitäten. Mehr Zeit könnte nun im Ruhestand auch für Konzertbesuche bleiben, die Rommel und seine Frau mit einem Dauer-Abonnement der Philharmonie genießen.

Nachfolger wir noch gesucht

Beruflich will der doppelte Doktor „nun wirklich den Schlussstrich ziehen“. Lediglich in einer Berliner Akademie zur Ausbildung von Nachwuchskräften will er als Referent noch etwas aktiv bleiben.

Die Nachfolge für den Direktorenposten in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Krankenhaus Treuenbrietzen wird Doktor Vsevolod Silov aus dem Haus zunächst kommissarisch übernehmen. Eine Ausschreibung für den Chefposten läuft.

Von Thomas Wachs