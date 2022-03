Dreharbeiten in Dietersdorf: Polizeiruf-Kommissare ermitteln in verlassenem Ferienlager 

Dietersdorf

Seit Jahrzehnten herrscht totale Ruhe auf dem Gelände des alten Ferienlagers abseits von Dietersdorf. Jetzt jedoch gibt es dort kurzzeitig sehr viel Trubel. Viele Personen tummeln sich für einzelne Tage auf dem Gelände an der Freibadstraße. Große Technik wird mit Lastwagen angefahren. Scheinwerfer machen die Nacht zum Tage.

Neue Folge für „Polizeiruf 110“

Der marode Charme der alten Gebäude und Bungalows zieht ein Filmteam an. Die derzeit ungenutzte Immobilie bietet die willkommene Kulisse für Dreharbeiten zu einer neuen Folge des Fernsehkrimis der ARD-Reihe „Polizeiruf 110“.

Das verlassene Ferienlager in Dietersdorf wird zur Fernsehkulisse für den Polizeiruf 110. Quelle: Thomas Wachs

Die Produktionsfirma Real Film Berlin dreht die Aufnahmen im Auftrag des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Produziert wird für eine neue Episode des Polizeirufes mit dem Arbeitstitel „Da, wo wir nicht sind“. Am vorigen Freitag war das Filmteam das erste Mal im Einsatz in dem Treuenbrietzener Ortsteil. Anfang April rücken Kameraleute und bekannte Schauspieler erneut an.

Ausstrahlung für Herbst geplant

Auch im Film führen die Ermittlungen der Kommissare Adam Raczek – gespielt von Lucas Gregorowicz – und Vincent Ross (André Kaczmarczyk) in die Ruinen eines Ferienlagers. „Die Geschichte des Films wird allerdings in der Lausitz verortet sein, aber die Dietersdorfer werden das ehemalige Ferienlager im Film sicher wiedererkennen“, erklärt Ulrike Herr, eine Sprecherin des RBB gegenüber der MAZ.

Die Dreharbeiten sollen insgesamt Anfang April abgeschlossen werden. „Die Ausstrahlung ist für Herbst 2022 im Ersten geplant“, heißt es vom RBB.

Wolfgang Guthe leitete das Ferienlager

Skeptisch dazu, „wie viel am Ende von unserem Ferienlager hier in Dietersdorf wirklich noch im Fernsehen zu erkennen sein wird“, ist Wolfgang Guthe. Der Dietersdorfer war zu DDR-Zeiten über viele Jahre der Leiter des Ferienlagers, das nur wenige Schritte entfernt vom noch heute betriebenen Freibad des Dorfes liegt.

„Hier war immer was los das ganze Jahre über“, erinnert sich der 77-Jährige noch gut. Seine Frau war in der Küche des Ferienlagers beschäftigt. Es gehörte einst zum Volkseigenen Betrieb (VEB) Transportanlagenbau aus Landsberg bei Halle an der Saale. Nach der politischen Wende wurde das Domizil 1991 geschlossen und verkauft.

Schon lange keine Gäste mehr

Heute gehöre das Areal einem privaten Fuhrunternehmer aus Sachsen-Anhalt. „Er hatte es gekauft und dann mal das Dach des Wirtschaftsgebäudes erneuert und etwas an den Bungalows gemacht“, erzählt Wolfgang Guthe. Feriengäste zogen seither allerdings nie wieder dort ein bisher.

Zu DDR-Zeiten war das noch ganz anders. Da waren die sechs Bungalows und die zwei Bettenhäuser den Sommer über immer gut belegt. „Gut 50 Kinder und parallel 20 Urlaubsgäste mit Familien hatten wir da immer betreut“, erzählt der frühere Leiter des Ferienlagers.

Auch im Winter einst viel Betrieb

Auch im Winter habe stets Betrieb geherrscht. „Dann fanden hier Meisterlehrgänge statt und auch Schulungen von Feuerwehren, DRK sowie Forst oder Landwirtschaftsbetrieben“, erklärt der Dietersdorfer.

Vom Fenster seines Hauses mitten im Dorf aus konnte er nun die Dreharbeiten für den Polizeiruf 110 gut verfolgen. „Das ging am Nachmittag los und bis in den Abend hinein“, berichtet Wolfgang Guthe. „Da war dann alles hell erleuchtet.“

Seit Jahren verlassene Gebäude

Der ehemalige Leiter des Ferienlagers glaube aber nicht, „dass dort noch einmal Feriengäste begrüßt werden können“. Zu groß sei der Investitionsbedarf an den seit Jahren verlassen Gebäuden.

Wenn Anfang April dann auch Filmleute und Schauspieler wieder abgezogen sind, wird an der Immobilie am Ortsrand von Dietersdorf wieder die gewohnte Ruhe einziehen. Nur im Herbst erwacht das Gelände noch einmal kurz zum Leben – im Polizeiruf 110 auf dem Fernsehbildschirm.

Von Thomas Wachs