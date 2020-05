Marzahna

Ein angekipptes Schlafzimmerfenster haben Einbrecher am frühen Mittwochabend genutzt, um in eine Wohnung in Marzahna einzusteigen. Dass sich die Bewohner im Haus befanden, hielt die Täter nicht von ihrem Einbruch ab. Dieser wurde erst später bemerkt. Er ereignete sich in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.10 Uhr.

Die Diebe durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Gestohlen wurden unter anderem ein Portemonnaie sowie diverse Dokumente und Schmuck. „Die unerkannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung“, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Sie hat Strafanzeige wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

Da sich die dreiste Tat am helllichten Tag ereignete, sucht die Polizei nun auch mögliche Zeugen. „Wer hat die Tat beobachtet, oder kann diesbezüglich Hinweise geben“, fragt Polizeisprecherin Cornelia Hahn.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg entgegen unter 03381/5600 oder über jede andere Polizeidienststelle. Genutzt werden kann auch das Hinweisformular im Internet-Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de.

