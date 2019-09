Treuenbrietzen

Herbstzeit ist auch Eichelzeit: Die Stadt Treuenbrietzen ruft daher alle Bürger dazu auf, Eicheln zu sammeln und bei Stadtförster Dietrich Henke abzugeben. Er nimmt sie noch bis Ende Oktober entgegen, um sie dann zur Aufforstung des Treuenbrietzener Stadtwaldes – unter anderem auch in Teilen des abgebrannten Stadtwaldes – neu auszusäen. Dafür werden vor allem Traubeneicheln und Stieleicheln benötigt.

„ Eicheln findet man in Treuenbrietzen unter anderem im Hans-Grade-Weg, auf dem Pauckertring, in Dietersdorf, aber auch gerne überregional in Sanssouci oder Wörlitz und natürlich im Wald“, schreibt die Stadt in ihrem Aufruf.

Trocken und luftig lagern

Damit die Eicheln nicht schimmeln, sei es wichtig, sie trocken und luftig zu lagern. In Plastiktüten beispielsweise würden die Eicheln schnell zu schimmeln beginnen und könnten dann nicht mehr zur Wiederaufforstung verwendet werden.

Das gemeinsame Ziel sei es, bis zu eine Tonne Eicheln zu sammeln. Und wer bis Ende Oktober die meisten Eicheln gesammelt hat, bekommt die neue „TOP-Sammler-Trophäe“ der Stadt überreicht.

Die Eicheln können dienstags zwischen 16 und 18 Uhr beim Stadtförster abgegeben werden: Lüdendorfer Straße 22a in Treuenbrietzen . Telefonische Sonderabsprachen sind unter 033748/20052 oder 0173/5884145 möglich.

Von MAZ