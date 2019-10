Treuenbrietzen

Was bewegt Senioren in Treuenbrietzen? Und welche Herausforderungen gibt es speziell für ihre Altersgruppe beim Leben in der Stadt? Diese und weitere Fragen klären möchten Akteure der Stadtverwaltung nun in direkter Kooperation mit dieser Zielgruppe. Ein Leitbild speziell für Senioren soll nun her. Es soll Stadtverordneten und Rathaus Orientierungshilfen im Rahmen der Seniorenarbeit geben.

Zu einer ersten Beratung lädt Ronny Kummer vom Bürgeramt der Stadtverwaltung ein für Mittwoch, 9. Oktober, in die Aula der Gesamtschule.

Dem allgemeinen Leitbild der Stadt Treuenbrietzen folgend, das es auch zur gemeinsamen Aufgabe gemacht hat, gesellschaftliches Engagement von Seniorinnen und Senioren zu fördern, „ist es unser Ziel, diesen auch weiterhin ein möglichst selbstbestimmtes und nach eigenen Vorstellungen gelingendes Leben im Alter zu ermöglichen“, erklärt Kummer.

Gemeinsam sollen Lösungsideen entwickelt und ihre Umsetzung angestoßen werden. Der Austausch über wichtige Themen soll am Mittwoch nun in lockerer Runde bei Kaffee und Kuchen starten. „Nur mit dieser Unterstützung und in einem gemeinsamen Arbeitsprozess sind wir in der Lage, Impulse für weiteres bürgerschaftliches Engagement zu setzen“, sagt Ronny Kummer.

Treff ist um 15 Uhr in der Aula der Gesamtschule „Am Burgwall“, in der Burgwallstraße 1.

Von MAZ