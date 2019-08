Frohnsdorf

Gut ein Jahr nach dem verheerenden Waldbrand zwischen Frohnsdorf und Klausdorf sind viele der damals akut gewordenen Probleme noch immer nicht gelöst. Rund um die Orte gibt es keine zeitgemäßen Mobilfunkangebote sowie Probleme beim Digitalfunk der Einsatzkräfte. Zusätzliche Löschbrunnen, die die Wasserversorgung hätten deutlich erleichtern können, fehlen nach wie vor.

Und auch die Aufforstung der insgesamt vom Großfeuer vernichteten fast 400 Hektar Wald auf kommunalen wie privaten Flächen, bereitet diverse Probleme.

Betretungsverbot im Wald verfügt

Das liegt auch daran, dass auf den betroffenen rund 145 Hektar des Stadtwaldes von Treuenbrietzen, der insgesamt gut 1900 Hektar umfasst, in einigen Bereichen noch Altmunition im Boden lagert. Anträge der Kommune an das für die Munitionsbergung zuständige Land sind noch nicht bewilligt. Die Stadt hat ein Betretungsverbot verfügt.

„Wir können da niemanden ruhigen Gewissens in den Wald schnicken, um Aufforstung zu betreiben“, sagt Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos).

Im vom Brand betroffenen Stadtwald von Treuenbrietzen gilt teilweise ein Betretungsverbot wegen Altmunition. Quelle: Thomas Wachs

Die Kommune selbst habe indes einige Schritte zur besseren Gefahrenabwehr im Waldbrandgebiet realisiert. So ist das alte Wasserwerk von Frohnsdorf, das vor einigen Jahren wegen einer Belastung mit Sprengstoffrückständen im Brunnenwasser vom Netz genommen werden musste, jetzt für Notfälle ertüchtigt worden.

Zur Galerie Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) informierte sich bei Treuenbrietzen über Probleme nach dem großen Feuer vom August 2018.

„Dort können nun bis zu drei Feuerwehrautos gleichzeitig tanken“, erklärte Knape am Dienstag gegenüber der MAZ. Das Projekt sei über die Wasserwirtschaftsgesellschaft „Nieplitztal“ in Treuenbrietzen realisiert worden und „auch aus Spenden der Frohnsdorfer nach dem Brand finanziert worden“, sagte Knape.

>>LESEN SIE AUCH: Luftaufnahmen zeigen Zerstörung nach Waldbrand

Zudem sei in der Nähe der Forellenzuchtanlage an der Nieplitz ein alter Teich neu zugängig gemacht worden als Wasserquelle. Die Zufahrt werde von der örtlichen Feuerwehr gepflegt.

Viel zu große Bürokratie

Größtes Hemmnis bei der Lösung der diversen Probleme nach dem Großbrand vom August 2018 ist sei vor allem eine starke Bürokratie. Das hatten der Bürgermeister sowie auch betroffene Waldbesitzer erneut auch deutlich gemacht bei einem öffentlichen Bürgerforum im Siedlerheim Frohnsdorf, zu dem ein Radiosender am Montagabend eingeladen hatte. Auch Bürger wie Reinhard Rudolph aus Frohnsdorf fühlen sich hingehalten: „Die seit Jahren bekannten Probleme interessieren doch niemanden.“

Einsatzkräfte auch aus Sachsen Anhalt sicherten in Klausdorf die Wasserversorgung beim Waldbrand 2018. Quelle: Thomas Wachs

Katrin Lange, Staatssekretärin im Innenministerium, verwies auf einen zehn Punkte umfassenden Aktionsplan des Landes. Er sei inzwischen gemeinsam mit Forstbehörden, Feuerwehren und kommunalen Instanzen erarbeitet worden. Im Waldschutzplan gehe es auch um neue Löschbrunnen, Verbesserungen bei Mobil- und Digitalfunk und zusätzliche Technik wie neue Fahrzeuge und Hochleistungspumpen.

Probleme bei Tagesbereitschaft

Werner-Siegwart Schippel, des Präsident des Landesverbandes der Feuerwehren, verweist auf lange Bestellzeiten für neue Feuerwehrtechnik. „Selbst wenn das Geld zur Verfügung steht, dauert es bis zu drei Jahre, bis ein Feuerwehrauto lieferbar ist.

Personell gebe es trotz steigender Mitgliederzahlen bei Feuerwehren zunehmende Probleme, die Tagesbereitschaft in vielen Orten abzudecken. „Daher brauchen wir mehr hauptamtliche Unterstützung für das Ehrenamt“, sagte Schippel in Frohnsdorf.

Zur Galerie Zu mehr als 470 Waldbränden mussten Brandenburgs Feuerwehrleute 2018 ausrücken. Die größten Einsätze im Überblick.

Raimund Engel, der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg plädiert für eine stärkere Aufklärung zu den Gefahren von Waldbränden. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir solche Ereignisse wie zuletzt nicht nur alle 50 Jahre wieder haben werden.“

Daher müsse in Kooperation mit den Waldbesitzern an einer besseren Erschließung der Wälder mit Wegen sowie zusätzlichen Löschbrunnen gearbeitet werden. Auch der Waldumbau sei ein Thema, das angegangen werden müsse. „Naturnahe Wälder müssen her, wo es die Standorte hergeben“, sagte der Beauftragte des Landes.

Thomas Weber ist Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Brandenburg. Quelle: Ulrich Wangeman

Thomas Weber, der Vorsitzende des Verbandes der Waldbesitzer in Brandenburg, kritisiert, dass Eigentümer mit den Kosten und dem großen bürokratischen Aufwand auf sich allein gestellt seien. „Wenn wir für alle Investitionen für Neuanpflanzung, Löschbrunnen und Wege mit in Vorleistung gehen sollen, übersteigt das schnell die Möglichkeiten der oft kleineren Waldeigentümer“. Selbst ohne Einnahmen nach dem Brandverlust summierten sich die festen Ausgaben auf gut 50 Euro pro Hektar und Jahr.

Schnellere Kompromisse gefordert

Mehr Pragmatismus fordert auch Michael Knape: „Wie beim Konjunkturpaket damals zur Finanzkrise, müsste es doch auch in unserer jetzigen Situation möglich sein, Prioritäten zu setzen und schneller Kompromisse zu erzielen zwischen den Belangen verschiedenen Instanzen, die alle für sich genommen ja auch berechtigt sind“, so der Treuenbrietzener Bürgermeister.

Doch vergehe zu viel Zeit, bis technische und bürokratische Fragen gelöst seien. Das betreffe Standorte für Mobilfunkmasten, Waldwege und die Entmunitionierung gefährdeter Gebiete in Wäldern. „Unterdessen bleibt das Gefährdungspotenzial hoch rund um Frohnsdorf. Der alte Sprengplatz bei Lüdendorf ist ja immer noch da“, sagte Knape der MAZ.

Von Thomas Wachs