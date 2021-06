Treuenbrietzen

Ein Einbruch hat sich in der Nacht zum Dienstag in Treuenbrietzen ereignet. Die unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Stall am Hans-Grade-Weg ein. Sie beschädigten das Tor und zerstörten Scheiben.

Ob etwas entwendet wurde, konnte in dem Chaos noch nicht gesagt werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde eine Anzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat Spuren dokumentiert.

Von René Gaffron